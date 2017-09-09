Главная цель наблюдателей на выборах – предотвращение нарушений

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Главная цель наблюдателей на выборах 10 сентября — не только фиксация, а предупреждение и предотвращение возможных нарушений и каких-либо ситуаций, которые могут повлиять на легитимность избирательного процесса". Об этом сообщил координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев на пресс-конференции, посвященной участию сотрудников ситуационного центра ассоциации в предстоящих выборах.

Работа центра развернется в день выборов на площадке Центрального телеграфа в Москве. Здесь в режиме реального времени будет доступна самая оперативная информация от наблюдателей, будут проводиться прямые включения из регионов. Здесь же можно получить комментарии от международных экспертов.

В здании телеграфа установят видеостену с картой зафиксированных нарушений, на которую информация будет поступать от каждого центра наблюдателей в стране. Здесь же продемонстрируют карту с общей картиной по России, включая данные из открытых источников. Как отметили представители ассоциации, все новости будут публиковаться в социальных сетях.

При необходимости граждане смогут сообщить о нарушениях или получить юридическую консультацию, позвонив по телефонам горячих линий ассоциации или выбранного центра, а также через социальные сети, заверил Роман Коломойцев. По его словам, все сообщения будут проверяться наблюдателями, а нарушения — ликвидироваться по мере возможности. Если какую-либо проблему нельзя будет решить на месте, представители центров будут составлять жалобы и добиваться отмены результатов на конкретных избирательных участках.

Как сообщил Роман Коломойцев, наблюдатели "Национального общественного мониторинга" будут работать на 20 тысячах избирательных участков как очно, так и при помощи электронных средств. Помимо этого около тысячи видеонаблюдателей проследят за ходом выборов дистанционно. Каждый центр будет вести собственный подсчет голосов. Полученные данные будут собираться и использоваться для разрешения спорных ситуаций в случае их возникновения.

Ассоциация также пригласила 27 международных электоральных экспертов из 12 стран, которые будут работать в 10 регионах России.

"Будет очень интересно познакомиться с тем, как все это проводится, и думаю, можно кое-чему научиться. Я понял, что здесь будет проводиться попытка с QR-кодами — такого у нас, например, в Швеции нет", — сказал представитель Швеции депутат Павел Гамов.

Кроме того, более 2 тысяч представителей Корпуса за честные выборы будут работать на участках для голосования, отметила руководитель исполнительного комитета движения Алена Булгакова. Работа центра начнется с открытия первых избирательных участков.

Наблюдатели корпуса будут поставлять информацию в региональные ситуационные центры, где она будет собираться и обрабатываться, а затем предоставляться в федеральный ситуационный центр. На основании полученных данных будут готовиться брифинги и собираться промежуточные результаты. Информация с участков будет передаваться в режиме реального времени.

В свою очередь руководитель проекта "Россия выбирает" Елена Бабченкова сообщила, что организация будет осуществлять наблюдение в 17 регионах. Ее представители составят копии итоговых протоколов для решения спорных ситуаций в случае необходимости.

В единый день голосования в России пройдут выборы на муниципальном и региональном уровнях.