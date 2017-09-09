Более 70 кандидатов в губернаторы в 16 регионах прошли муниципальный фильтр

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Муниципальный фильтр прошли 72 кандидата в губернаторы на 16 мест, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилов в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" в эфире телеканала "Россия 1".

"Выдвигалось 105 человек от 24 партий. В результате … прошли большинство — 72 кандидата на 16 мест зарегистрированы из 13 партий. Считайте, конкуренция довольно высокая", — ответила Памфилова на вопрос журналиста о количестве кандидатов в губернаторы на место.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.