За выборами в России будут наблюдать международные эксперты из 12 стран

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Международные эксперты из 12 стран будут наблюдать за выборами 10 сентября в России, они посетят 11 субъектов РФ, сообщил журналистам координатор ассоциации "Национальный общественный мониторинг", которая организовала данный визит, Роман Коломойцев.

Среди экспертов представители США, Италии, Франции, Ирландии, Болгарии, Испании, Южной Кореи, Чехии, Словакии, Нидерландов, Бельгии, Швеции.

"У нас здесь сегодня международные эксперты, которые и будут наблюдать за предстоящими выборами. Тут и представители Франции, Италии, Нидерландов, США и многие другие. Всего 12 стран представлено", — заявил Коломойцев.

Так, согласно предоставленным документам, по два иностранных эксперта поедут в Ярославскую, Калининградскую, Рязанскую области, Севастополь и Карелию; по три — в Ленинградскую, Кировскую, Томскую области и Пермский край; также четыре человека отправятся в Москву и Московскую область.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, их не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. Россиянам предстоит выбрать глав 16 регионов и депутатов заксобраний шести субъектов. На этот день также назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах – Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

В общей сложности в этот день пройдет около шести тысяч избирательных кампаний, предстоит заместить более 36 тысяч мандатов, а прийти проголосовать за кандидатов потенциально могут порядка 46 миллионов избирателей. По данным ЦИК, кандидатами на выборах разного уровня зарегистрированы 88 тысяч человек — более 90% от числа тех, кто выдвигался на этих выборах.