МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, их не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. Россиянам предстоит выбрать глав 16 регионов и депутатов заксобраний шести субъектов. На этот день также назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах – Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

В общей сложности в этот день пройдет около шести тысяч избирательных кампаний, предстоит заместить более 36 тысяч мандатов, а прийти проголосовать за кандидатов потенциально могут порядка 46 миллионов избирателей. По данным ЦИК, кандидатами на выборах разного уровня зарегистрированы 88 тысяч человек — более 90% от числа тех, кто выдвигался на этих выборах.

Конкуренция высокая

Прямые выборы глав регионов пройдут в Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и городе федерального значения Севастополе. Еще в одном регионе — Адыгее — глава будет избран путем голосования в парламенте.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев оценил уровень конкуренции на предстоящих выборах как достаточно высокий: на пост глав регионов избиркомы зарегистрировали 75 кандидатов от 14 партий.

Самое большое число кандидатов зарегистрировано в Свердловской области. Здесь на пост главы региона претендуют Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Алексей Парфенов от КПРФ, Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Константин Киселев от партии "Зеленые" и Евгений Куйвашев от "Единой России". Еще несколько человек, в том числе глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, представитель Российского общенародного союза Иван Волков и осужденная, но затем оправданная по делу о репосте видеоролика Евгения Чудновец, в качестве кандидатов не были зарегистрированы и в выборах участвовать не будут.

Выборы пройдут впервые

Последние губернаторские выборы в регионе проходили в 1999 году, на них победу одержал Эдуард Россель. Врио главы региона Евгений Куйвашев в мае 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. В конце мая за наделение его губернаторскими полномочиями проголосовало большинство депутатов Свердловского заксобрания.

В двух регионах РФ губернаторские выборы пройдут впервые.

В Севастополе, который стал российским регионом в марте 2014 года, до этого глава города утверждался депутатами заксобрания, а кандидатура вносилась президентом страны. За должность главы исполнительной власти региона здесь будут бороться пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от "Патриотов России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников от "Единой России". Овсянников — бывший замминистра промышленности и торговли РФ, он был назначен врио главы Севастополя в июле прошлого года вместо занявшего пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

В Пермском крае, который в 2005 году был образован путем слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, выборы также пройдут впервые. Предыдущие губернаторы края назначались. В Пермской области последние выборы главы региона проходили в 2000 году.

До февраля этого года край возглавлял экс-министр регионального развития РФ Виктор Басаргин, который после отставки с поста главы региона возглавил Ространснадзор. Временно исполняющим обязанности губернатора вместо Басаргина был назначен Максим Решетников. С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в последние годы возглавлял департамент экономической политики Москвы.

Пройдут досрочно

На должность первого губернатора Пермского края претендуют Владимир Аликин от "Справедливой России", Олег Постников от ЛДПР, Максим Решетников от "Единой России", Андрей Степанов от "Патриотов России" и Ирина Филатова от КПРФ.

В ряде регионов выборы глав по разным причинам пройдут досрочно.

В самом западном регионе России – Калининградской области — последние губернаторские выборы проходили в сентябре 2015 года. Победу на них одержал действующий тогда губернатор Николай Цуканов. Меньше чем через год Цуканова назначили полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Исполнять обязанности главы региона стал бывший руководитель регионального управления ФСБ Евгений Зиничев, но уже 6 октября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Зиничева и назначении нового врио главы региона — премьера правительства области 30-летнего Антона Алиханова.

Алиханов с самого начала не скрывал, что намерен участвовать в ближайших губернаторских выборах. Кроме него на пост главы региона претендуют еще три кандидата: представитель КРПФ Игорь Ревин, представитель ЛДПР Евгений Мишин, а также кандидат от регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые" Екатерина Тимофеева.

Досрочные выборы пройдут и в Марий Эл после отставки в апреле этого года главы республики Леонида Маркелова и назначения временно исполняющим обязанности экс-председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. Последние губернаторские выборы здесь были в 2015 году, на них победил Маркелов.

Кроме Евстифеева, который идет от ЕР, на пост главы региона претендуют еще трое: помощник депутата Государственной думы Наталья Глущенко от СР, пенсионерка Валентина Злобина от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и депутат муниципального совета Альберт Федоров от ЛДПР.

В Кировской области срок полномочий экс-главы региона Никиты Белых истекал в сентябре 2019 года, однако в июне 2016 года он был задержан по подозрению в получении взятки. Месяцем позже президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен экс-глава Росреестра Игорь Васильев.

Кроме идущего от ЕР Васильева в качестве кандидатов на выборах зарегистрированы депутат Госдумы Кирилл Черкасов (ЛДПР), первый секретарь регионального обкома и руководитель партийной фракции в областном заксобрании Сергей Мамаев (КПРФ), а также Николай Барсуков (выдвинут партией "Коммунисты России"). Самовыдвиженцу Николаю Дубравину в регистрации было отказано, так как он представил недостаточное количество подписей муниципальных депутатов и избирателей.

В качестве кандидатов на пост главы Новгородской области, где выборы также пройдут досрочно, изначально выдвинулись семь человек. Документы для регистрации подали шестеро, из них были зарегистрированы пять: начальник областного управления Гостехнадзора Николай Захаров ("Патриоты России"), замдиректора ООО "Призма" Михаил Панов ("Справедливая Россия"), помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова (КПРФ), депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) и врио губернатора области Андрей Никитин ("Единая Россия"). Председателю Собрания коренных новгородцев Анне Черепановой ("Яблоко") избирком отказал в регистрации, так как она представила в комиссию недостаточное количество подписей в свою поддержку. Полномочия предыдущего главы региона Сергея Митина истекали в октябре 2017 года. В феврале этого года он ушел в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности был назначен экс-гендиректор "Агентства стратегических инициатив" Андрей Никитин.

Еще одни досрочные выборы пройдут в Томской области. Здесь на пост губернатора претендуют глава фракции в законодательной думе Томской области Наталья Барышникова (от КПРФ), заведующий отделением врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев (от "Справедливой России"), глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (от ЛДПР) и врио главы региона Сергей Жвачкин. Представителю партии "Коммунисты России" бизнесмену Олегу Федосееву, который вовремя не предоставил в облизбирком необходимые документы, в регистрации было отказано.

Досрочные выборы главы Удмуртии пройдут одновременно с выборами в Госсовет республики. Очередные выборы должны были состояться в 2019 году, однако в апреле главу региона Александра Соловьева в связи с утратой доверия досрочно лишил полномочий президент РФ Владимир Путин. Вечером того же для Соловьев был арестован по обвинению в получении взяток на 140 миллионов рублей. Временно исполняющим обязанности главы Удмуртии был назначен бывший секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

Впервые за много лет

Кроме Бречалова, который идет от "Единой России", на пост главы Удмуртии претендуют Тимур Ягафаров от ЛДПР, Владимир Бодров от КПРФ, Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости и Фарид Юнусов (СР). Последние выборы в республике проходили в 2014 году. На них с большим отрывом победил Соловьев.

В ряде регионов губернаторские выборы пройдут впервые за много лет. До этого кандидатуры глав утверждались путем голосования в региональных заксобраниях.

Так, в Саратовской области прямые выборы главы региона пройдут впервые с 2000 года. Они состоятся одновременно с выборами депутатов областной думы. На губернаторский пост претендуют врио губернатора области Валерий Радаев от "Единой России", экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России".

В Бурятии, где прямые выборы главы региона последний раз проводились в 2002 году, из шести кандидатов, изначально заявивших о намерении баллотироваться на пост главы региона, избирком зарегистрировал троих: гендиректора газеты "Улан-Удэ" Батодалая Багдаева от КПРФ, помощника депутата Госдумы Сергея Дороша от ЛДПР и врио главы региона Алексея Цыденова от ЕР. Цыденов исполняет обязанности главы Бурятии с февраля 2017 года после отставки Вячеслава Наговицына, возглавлявшего регион с 2012 года. Ранее Цыденов занимал должность замглавы Минтранса РФ.

В Карелии главу региона до этого прямым голосованием избирали также в 2002 году. Последние пять лет регион возглавлял Александр Худилайнен, который в феврале этого года подал в отставку. На его место был назначен экс-глава ФССП – главный судебный пристав России Артур Парфенчиков.

Вместе с Парфенчиковым, которого выдвинула "Единая Россия", за губернаторский пост поборются заместитель председателя комитета заксобрания Карелии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Евгений Беседный (ЛДПР) и депутаты заксобрания Ирина Петеляева (СР) и Евгений Ульянов (КПРФ).

В Ярославской области и Мордовии выборы пройдут впервые с 2003 года.

В Ярославской области в качестве кандидатов зарегистрированы врио губернатора региона Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутаты Ярославской облдумы Сергей Балабаев (ПАРНАС) и Михаил Парамонов (КПРФ), районный депутат Андрей Ватлин (ЛДПР), а также временно неработающий житель Вологды Кирилл Панько (партия "Коммунисты России"). Еще одному претенденту на губернаторское кресло — председателю регионального отделения партии "Яблоко" Олегу Виноградову — в регистрации было отказано, так как он не представил необходимое число подписей в свою поддержку.

На пост главы Мордовии претендуют Петр Вельмакин от Российской политической партии мира и единства, врио главы региона Владимир Волков от "Единой России", эсер Тимур Гераськин, коммунист Дмитрий Кузякин и представитель ЛДПР Евгений Тюрин. Волков в случае избрания его на пост главы региона намерен назначить своим представителем в Совфеде экс-посла России в США Сергея Кисляка, который с благодарностью принял это предложение и уже совершил поездку в Мордовию.

Стабильный выбор

В Белгородской и Рязанской областях прямые выборы главы регионов проходили относительно недавно — в 2012 году.

В Белгородской области в выборах примет участие Евгений Савченко, возглавляющий регион с 1993 года. До этого главой области он дважды назначался (в 1993 и 2007 годах) и четыре раза избирался (в 1995, 1999, 2003 и 2012 годах). Конкуренцию Савченко составят гендиректор строительной фирмы Эдуард Чаусов ("Ветераны России"), помощник депутата Госдумы РФ Константин Климашевский (ЛДПР) и депутат Белгородской облдумы Станислав Панов (КПРФ).

В Рязанской области в выборах примут участие кандидат от "Справедливой России" Сергей Пупков, врио главы региона Николай Любимов от "Единой России", кандидат от Партии роста Александра Перехватова, а также Александр Шерин от ЛДПР и Владимир Федоткин от КПРФ. Еще один кандидат — пенсионер Святослав Голубятников — так и не представил в избирком необходимый пакет документов. Он выдвигался от Партии возрождения России. До этого выборы губернатора в регионе проходили в 2012 году. На них победил единоросс Олег Ковалев, который в феврале этого года заявил о досрочном сложении полномочий.

Выберут в парламенте

В Адыгее главу республики выберут путем голосования в парламенте. В качестве кандидатов на эту должность депутаты рассмотрят три кандидатуры: врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова, председателя комитета Госсовета-Хасэ республики по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободу и генерального директора ОАО "ЗАРЕМ" Шамсудина Пшизова.

Без "показательных цифр"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что выборы 10 сентября пройдут честно и открыто, поскольку для этого создана необходимая нормативно-правовая база. Об этом она сообщила журналистам в пятницу в Нальчике.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова пригрозила административной ответственностью за использование административного ресурса на предстоящих выборах. Она подчеркнула, что никакие "показательные цифры" на выборах 10 сентября не нужны и недопустимы, а тех, кто посчитает возможным использовать административное давление на избиркомы, ждет уголовная и административная ответственность, которая в этом году была усилена.

Главным для всех участников избирательного процесса должно стать "точное, безоговорочное соблюдение закона и всех избирательных процедур", уточнила Памфилова. Глава ЦИК сообщила также, что особое внимание направлено на те 20 регионов, где отрабатываются новации избирательного законодательства, которые будут применяться на выборах президента в марте 2018 года.