Киев обиделся: Украина ссорится с Германией из-за санкций против России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Мюнхене

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Мюнхене

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Министерство иностранных дел Украины вступило в заочный спор с Германией из-за антироссийских санкций. Глава ведомства Павел Климкин осудил своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля за слова о том, что торговые ограничения против Москвы могут быть сняты до окончательного выполнения Минских соглашений. В спор, разгоревшийся после того, как Габриэль одобрил предложение Москвы разместить миротворцев ООН в Донбассе, вмешался помощник президента Украины Константин Елисеев. Чиновник заявил, что Габриэль "флиртует с Кремлем", а кроме того, систематически уклоняется от общего для стран НАТО курса по отношению к России.

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Министр иностранных дел Германии Сигмар Габриэль во время встречи с Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. 29 августа 2017 © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Министр иностранных дел Германии Сигмар Габриэль во время встречи с Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. 29 августа 2017

СДПГ рассчитывает на "русских немцев"

В немецкой политике Зигмар Габриэль действительно известен высказываниями, которые можно интерпретировать как выражение симпатии к Москве. Назначенный на свой пост в начале года, представитель Социал-демократической партии занял место в нише критиков санкционной политики США. В июне 2017 года политик осудил новый пакет санкций Соединенных Штатов, предполагающих штрафные меры для компаний, сотрудничающих с российским энергетическим сектором, заявив о риске ухудшения отношений ЕС и Штатов. В августе 2017 года на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Габриэль предостерег Вашингтон от нового ледникового периода в отношениях с Россией.

Курс Зигмара Габриэля, как и его предшественника Вальтера Штайнмайера, вписывается в политику Социал-демократической партии, более склонной принимать в расчет российские интересы, чем немецкие консерваторы. По мнению швейцарского политолога Йорга Химмельрайха, речь о подходе, восходящем ко временам канцлера ФРГ Вилли Брандта — архитектора "новой восточной политики" в 1970-е годы. Однако возможно и другое объяснение: приближение выборов, на которых СДПГ рассчитывает привлечь голоса русских немцев.

"Габриэль не поддерживает курс на дальнейшее ухудшение отношений, а стремится стабилизировать статус-кво. Для него неприемлемым является тот факт, что американские санкции затрагивают немецкую и европейскую экономики, а саму Германию никто не спросил", — рассказал РИА Новости эксперт клуба "Валдай", глава центра Роберта Боша — Штефан Майстер. На вопрос о том, действительно ли немецкие социал-демократы более выгодны для России, чем консерваторы Ангелы Меркель, политолог ответил так: "В рамках как СДПГ, так и ХДС есть различные по своим политическим предпочтениям группы. Однако, можно сказать, что традиционно социал-демократы придерживаются политики, которая больше направлена на развитие отношений сотрудничества с Россией. Санкции выглядят менее популярными как раз среди электората СДПГ, чем среди избирателей ХДС", — считает Майстер.

"Украина нанесла нам удар в спину"

Помощник президента Порошенко Константин Елисеев назвал заявления Габриэля "безответственными", а министр Климкин рассказал о своем пожелании: видеть у стран НАТО единый курс по отношению к Кремлю. Пытаясь "объединить вокруг себя Запад", Украина, однако, постоянно сталкивается с проблемами. Восьмого сентября Венгрия и Румыния заявили протест Киеву в связи с принятием нового закона об образовании, дискриминирующего национальные меньшинства — румынов и венгров Украины.

В Будапеште и Бухаресте возмущены тем, что количество часов, отведенных на уроки национальных языков в старших классах школы, Киев собирается свести к нулю. "Украина ударила нам в спину. В этой стране проживают 150 тысяч граждан Венгрии, а украинский парламент принял закон, который нарушает права меньшинств", — заявил глава МИД Венгрии Петир Сийярто. По его мнению, "совершенно неприемлемо, когда такая страна, как Украина, которая намерена сблизиться с ЕС, делает подобные вещи".

Правовая норма, в задачи которой входила прежде всего дискриминация русского языка, вполне может стать причиной кризиса в Венгрии, где правонационалистическая партия "Йоббик" обвинила министра Сийярто в попустительстве недружелюбной политике Украины.

"Глава МИД Сийярто никогда не устает выступать за территориальную целостность Украины и безоговорочно поддерживает претензии Киева на вступление в ЕС, а Украина отказывается пойти даже на малейшие уступки в ответ, она проводит дискриминационную политику и топчет права этнических меньшинств, проживающих на ее территории", — говорится в заявлении, вывешенном на официальном сайте объединения.

По сведениям руководства "Йоббик", венгры Украины готовятся отправлять детей на родину предков, поскольку только там они смогут получить полноценное образование на национальном языке. "Происходящее может нанести смертельный удар по закарпатскому венгерскому сообществу, которое и без того было чрезвычайно ослаблено гражданской войной и экономическим коллапсом на Украине", — пишут в "Йоббик".

Одновременно с Венгрией о своей "озабоченности" действиями Украины заявила Румыния. В Министерстве иностранных дел намерены поднять языковой вопрос в ходе визита в Киев госсекретаря Виктора Микулы на будущей неделе.