Памфилова рассказала, какие меры могут повысить явку на выборах

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Задача Центризбиркома не давать прогнозы по явке, а создать предпосылки для ее повышения, точно отразить ее и результаты голосования, тогда это станет стимулом для "пессимистов" и тех, кто не верил в честность выборов, прийти и проголосовать на следующих выборах, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. Следующие выборы в России — президентские, они пройдут в марте 2018 года.

"Прогнозы — это дело политологов, а наша задача — Центризбиркома и избирательных комиссий — максимально точно отразить ту реальную явку, которая будет. Какая бы она ни была, мы должны точно отразить ее и точно показать результаты, вот тогда будет доверие. Пусть она даже будет ниже ожидаемой, но зато все будут знать, что она и результаты честно отражены, и это как стимул и как мотивация на следующие выборы. Прийти тем пессимистам, которые не верили в то, что выборы могут пройти честно", — сказала Памфилова, отвечая на просьбу дать свой прогноз по явке на предстоящих в воскресенье выборах.

Она добавила, что задача ЦИК — "создать все предпосылки для повышения явки, чтобы максимально людей проинформировать — через радио, телевидение, социальные сети, дойти до каждого избирателя — от молодого до самого пожилого".

О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

В начале августа президент РФ Владимир Путин, отвечая на очередной вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2018 году, сказал что подумает. Во вторник глава государства сообщил журналистам причины, по которым пока не озвучивает своих намерений. Президент отметил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".