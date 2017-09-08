Российские эксперты обсудят совершенствование избирательной системы

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента соберётся к концу сентября, чтобы обсудить вопрос об изменениях в системе муниципальных фильтров; на встречу будут также приглашены и политические партии, сказал председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я бы не хотела высказывать сейчас свою позицию… Но поскольку мы сталкиваемся с этой проблемой и поскольку я руковожу рабочей группой, которая создана при администрации президента, по совершенствованию законодательства, то мы к концу сентября соберет широкую экспертную площадку для того, чтобы обсудить варианты, как его надо менять. Экспертную площадку с приглашением всех заинтересованных партий, специалистов, наших коллег. И будем обсуждать", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, что как она видит в будущем систему муниципальных фильтров.

В конце прошлого года глава ЦИК на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила создать специальную рабочую группу по совершенствованию избирательного законодательства в глобальном смысле, работа которой будет ориентирована на перспективу.

Законопроекты с поправками в избирательное законодательство были внесены в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым и приняты Госдумой 24 мая. Совет Федерации одобрил в среду на заседании пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, отмену открепительных удостоверений и уточнение процедуры назначения выборов президента РФ в 2018 году.