В шести регионах за выборами в единый день голосования проследят члены СПЧ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мониторинговая группа по наблюдению на выборах президентского Совета по правам человека (СПЧ) 10 сентября в единый день голосования направит своих представителей в шесть российских регионов, сообщается на сайте Совета.

"Основными задачами правозащитников будут сбор объективной информации о ходе избирательных кампаний в субъектах Российской Федерации, а также предупреждение и урегулирование конфликтов, связанных с нарушением избирательных прав граждан", — говорится в сообщении.

Уточняется, что члены СПЧ будут наблюдать за ходом голосования в Москве и Подмосковье, Томске, Севастополе, Ленинградской и Белгородской областях.

Выборы разного уровня пройдут в России в этом году в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день будут выбирать глав регионов, а в шести пройдут выборы депутатов региональных законодательных собраний.