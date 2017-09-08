МИД поприветствовал борьбу Facebook с фейковыми аккаунтами

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление администрации Facebook о якобы обнаруженных фейковых аккаунтах, с которых велись публикации о внутриполитической ситуации в США.

"Мы с воодушевлением обратили внимание на заявление руководителя службы безопасности Facebook… Мы рады, что, наконец, в Facebook всерьез озаботились проблемой фейковых аккаунтов, давно пора было это сделать", — заявила Захарова на брифинге. Она напомнила, что ранее появлялись фальшивые аккаунты российских посольств в разных странах и МИД РФ не мог добиться от администрации соцсети их закрытия.

"Реакции ноль. И вот такой прорыв", — отметила Захарова и выразила надежду, что теперь борьба с фейковыми аккаунтами, а также с хакерскими атаками в соцсетях будет более успешной.

Также она предложила руководству Facebook "наладить взаимодействие по линии администрации соцсети и соответствующие российские государственные органы — правоохранительные органы, надзорные органы".

"Предоставьте нам информацию, мы будем предоставлять в оперативном режиме вам информацию. Почему мы все время должны действовать через какие-то третьи стороны? Почему это все время должно выливаться в какие-то информационные кампании? Есть прекрасная возможность начать конструктивный диалог… Мы начнем нормальный обмен данными", — призвала она.