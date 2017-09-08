МИД поприветствовал борьбу Facebook с фейковыми аккаунтами

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление администрации Facebook о якобы обнаруженных фейковых аккаунтах, с которых велись публикации о внутриполитической ситуации в США.
"Реакции ноль. И вот такой прорыв", — отметила Захарова и выразила надежду, что теперь борьба с фейковыми аккаунтами, а также с хакерскими атаками в соцсетях будет более успешной.
"Предоставьте нам информацию, мы будем предоставлять в оперативном режиме вам информацию. Почему мы все время должны действовать через какие-то третьи стороны? Почему это все время должно выливаться в какие-то информационные кампании? Есть прекрасная возможность начать конструктивный диалог… Мы начнем нормальный обмен данными", — призвала она.