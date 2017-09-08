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Политика

Рейтинг доверия Путину сохраняется в пределах 40%, показал опрос

12:3708.09.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину остается стабильным и сохраняется в пределах 40%, при этом за последний месяц доверие четверти опрошенных возросло; работу президента позитивно оценивают 80% россиян, свидетельствуют результаты исследования ФОМ.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Президентские выборы в России пройдут в 2018 году.

Данные опроса показали, что 39% россиян "безусловно доверяют" действующему главе государства, 40% дали ответ "скорее доверяю". С незначительными колебаниями эти показатели сохраняются почти три года: в 2014 году число тех, кто полностью доверяет президенту, было 31%, и после этого колебалось в пределах от 37% до 41%. О своем недоверии президенту заявили 17% (9% ответили "скорее не доверяю", 8% — "безусловно не доверяю"). Затруднились ответить 4% участников опроса.

При этом, на вопрос "за последний месяц вы стали больше или меньше доверять Владимиру Путину", четверть сказала, что больше; 16% дали противоположный ответ. Большая часть опрошенных затруднилась с ответом.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в рамках ПроеКТОриЯ в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В том, что Путин "работает хорошо" на своем посту уверены 80% (с 2015 года на этот вопрос отвечают более 80% респондентов, в 2014 году — 76%, в 2013-м — 54%). Иного мнения придерживаются лишь 12%, причем в 2013 году этот показатель оттолкнулся от отметки в 29%, пошел на убыль и с тех пор не поднимается выше 13%.

Опрос проводился 2–3 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ среди 3000 респондентов.

О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

В начале августа Путин, отвечая на очередной вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2018 году, сказал что подумает. Во вторник глава государства сообщил журналистам причины, по которым пока не озвучивает своих намерений. Президент отметил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".

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