Грызлов: на фоне роста неонацизма в Европе важно помнить блокаду Ленинграда

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Сохранение памяти о блокаде Ленинграда необходимо, особенно это важно сейчас, когда в Европе действуют неонацистские движения, пытающиеся оправдывать преступления фашистов, заявил журналистам председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"Восьмое сентября – годовщина начала блокады Ленинграда. Сегодня – это День поминовения, День памяти жертв блокады, особая дата не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны, наших соотечественников, многих других людей в разных странах мира", — сказал Грызлов.

Он добавил, что современные технологии дают возможность зафиксировать и сохранить свидетельства ленинградцев о блокаде.

"Свидетельства людей, которые боролись и давали силы бороться своим родным, своим защитникам. Необходимо сберечь как можно больше таких рассказов и документов. Это тем более необходимо сейчас, когда в Европе поднимают голову неонацистские движения, которые пытаются не только замалчивать, но и оправдывать преступления фашистов", — сказал Грызлов.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.