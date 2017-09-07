Сооснователь движения "Наши" Борис Якеменко решил избираться в президенты

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Основатель православного корпуса движения "Наши", один из создателей самого движения Борис Якеменко планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2018 году.

"Это так. Все верно. Самовыдвиженцем, безусловно. Мне бы не хотелось опираться на какую-то партию. Президентская кампания еще не началась, поэтому сейчас я постараюсь подготовить хотя бы какие-то площадки, на которых можно будет этот процесс начать и затем потихонечку, как положено", — сказал Якеменко РИА Новости.

Он уточнил, что для поддержки у него есть "достаточно большое количество людей: моих бывших студентов, бывших членов движения "Наши". "Они мне уже сейчас пишут, спрашивают, могут ли они для меня что-то сделать. Тем более, они все из разных городов", — добавил собеседник агентства.

Что касается предвыборной программы, то, по словам Якеменко, ее основой будет принцип, что "нужно обращаться к каждому человеку с вопросом: а что он будет делать через 20 лет, когда технологии фактически вытеснят его из общества, когда оно практически перестанет существовать, оно будет встроено в сеть интернет".

"Ведь сегодняшний кризис во многом связан с тем, что люди просто массово теряются. Мне кажется, что одна из задач руководителя страны состоит в том, что нужно объяснить людям, где их место, и постараться вместе с ними его найти. Поэтому на этом постулате должна строиться вся будущая программа", — пояснил Якеменко свое видение.

К работе над экономической частью программы он надеется привлечь студентов экономических вузов и экономических отделений. "Я не хотел бы обращаться к экспертам, на которых замылился глаз. Мне хотелось бы, чтобы молодые люди решали, где они будут жить через 20 лет", — заключил собеседник агентства.