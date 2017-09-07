Российские сенаторы готовы встретиться с парламентариями из Нью-Йорка

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские сенаторы готовы встретиться с делегацией парламентариев из штата Нью-Йорк, которые будут находиться в Москве с визитом в середине сентября, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Визит членов Ассамблеи (нижняя палата) и Сената (верхняя палата) собрания Нью-Йорка в Казань, Москву и Санкт-Петербург состоится с 13 по 21 сентября по приглашению председателя парламента республики Татарстан Фарида Мухаметшина. В состав делегации войдут восемь членов Ассамблеи и два сенатора — от обеих партий, а также представители комитета по энергетике и бизнес-компаний из штата. Председателем делегации выступает парламентарий Луис Сепульведа.

"Если попросят о встрече, разумеется, встретимся", — сказал глава комитета СФ.

Американские законодатели в ходе визита в Россию рассчитывают встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой парламента Татарстана Фаридом Мухаметшиным и представителями Заксобрания Санкт-Петербурга. В ходе визита также планируется встреча с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, встречи в правительстве Москвы, Общественной палате, Торгово-промышленной палате, а также контакты с предпринимателями и лидерами религиозных общин в Казани и Санкт-Петербурге.