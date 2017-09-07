В Севастополе сочли незаконными губернаторские агитматериалы КПРФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Агитационные материалы кандидата на должность губернатора Севастополя от КПРФ Романа Кияшко признаны избиркомом города нарушающими законодательство, материалы направлены в полицию и прокуратуру для принятия мер реагирования, сообщили в пресс-службе горизбиркома города.

Внимание избирательной комиссии города привлекли агитматериалы Романа Кияшко, на которых в верней части плаката изображен сам кандидат на фоне Севастополя с надписью "Единый кандидат в губернаторы Севастополя Роман Кияшко" и "Свой – защитит Севастополь". В нижней части плаката изображен черно-белый силуэт человека в деловом костюме с надписью "Чужой – генеральный план, рост цен, безработица!"

"Признать печатные агитационные материалы кандидата на должность губернатора города Севастополя Р. В. Кияшко изготовленными с нарушением пунктов 1, 1.1 статьи 56 указанного выше Федерального закона (№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательным прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации)", — сказано в постановлении избиркома.

Копии постановления и фотокопии агитматериалов Кияшко направлены в городское УМВД для рассмотрения вопроса о пресечении незаконной агитационной деятельности и изъятии незаконных агитационных материалов, а также в прокуратуру города Севастополя для рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в избиркоме. Копия постановления направлена также кандидату на должность губернатора Севастополя Роману Кияшко.

Решение горизбиркома в отношении агитационных материалов Кияшко его соратники назвали политически мотивированным.

"Наше мнение и юристов – решение комиссии носит политический характер и преследует цель выбить Кияшко перед финишем из мощной агитационной кампании. Сегодня мы подаем апелляцию в суд на решение комиссии, снимать плакаты до решения суда не будем", — сказал РИА Новости первый секретарь севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко.

Прямые выборы губернатора пройдут в Севастополе впервые 10 сентября. До этого глава города утверждался депутатами заксобрания, а кандидатура вносилась президентом страны. За должность главы исполнительной власти региона на выборах борются пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от "Патриотов России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников от "Единой России".

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