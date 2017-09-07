Президент Южной Кореи подарил Путину бамбуковую удочку ручной работы

ТОКИО, 7 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидеры России и Южной Кореи обменялись подарками после состоявшегося на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке российско-южнокорейского саммита: Владимир Путин получил от Мун Чжэ Ина бамбуковую удочку, изготовленную вручную по корейским традициям, а российский президент вручил своему южнокорейскому коллеге меч периода династии Чосон, датируемый XIX веком.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте администрации президента Южной Кореи.

Отмечается, что бамбуковая удочка в качестве подарка российскому президенту была выбрана, так как рыбалка и охота считаются главными хобби Владимира Путина. Кроме удочки Мун Чжэ Ин вручил президенту России картину с изображением ночного Санкт-Петербурга.

Накануне на полях ВЭФ состоялись переговоры лидеров России и Южной Кореи, в ходе которых обсуждались перспективы двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.

Кроме этого президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетили выставку "Улица Дальнего Востока", которая организована на набережной Дальневосточного федерального университета, и павильон Южной Кореи, посвященный зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Южнокорейский гость вручил Путину символы предстоящей Олимпиады — белого тигра в национальном корейском костюме и Паралимпиады — черного медведя.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.