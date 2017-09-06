Евросоюз и Россия вошли в новый этап отношений, считает посол ЕС

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Евросоюз и РФ вошли в новый этап отношений: разногласия сохраняются, но намечаются и точки соприкосновения, заявил в среду посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас.

На вечере по случаю его скорого отъезда из России он отметил, что четыре года, которые он проработал в Москва стали для него "большим профессиональным вызовом". По словам Ушацкаса "никто не ожидал", что отношения между ЕС и Россией окажутся на таком низком уровне.

"Вместо совместного созидания мы оказались в ситуации противостояния, глубоких противоречий и даже конфликта. Моя команда и я сделали все что могли, но не все что хотели. Мы делали все от нас зависящее, чтобы защитить общечеловеческие ценности и принципы добрососедского сосуществования, чтобы сохранить мосты и связи между нашими народами. Надеюсь, что самое сложное уже позади. Мы вошли в новое русло наших отношений. У нас к сожалению сохраняются разногласия по некоторым ключевым вопросам, не только по Украине. Но в тоже самое время намечаются общие точки для соприкосновения", — сказал Ушацкас.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.