МИД: акциям по захвату российской дипсобственности не может быть оправдания

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оправдания возмутительным акциям по захвату объектов российской дипсобственности в США нет и быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на неуместные попытки представителей США оправдать бесцеремонные действия по захвату 2 сентября объектов российской дипломатической собственности в попытке придать им видимость "правомерности". Однако оправдания таким возмутительным акциям нет и быть не может", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По ее словам, "то, что в госдепартаменте США называют "осмотрами" или "инспекциями", на деле было незаконным вторжением в российские дипломатические помещения, сопровождавшимся их фактическими обысками от подвалов до чердаков".

"Тщательной проверке подверглись ящики письменных столов и встроенные шкафы. Агенты ФБР заглядывали во все уголки, вскрывали потолочные перекрытия… Внутри служебных помещений Генконсульства в Сан-Франциско американцы ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают, как мы понимаем, нанося попутно серьезный ущерб историческому интерьеру. Агенты спецслужб США разгуливают по крыше. Иначе говоря, ведут себя как оккупанты", — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что "здания, являющиеся собственностью нашего государства, были не опечатаны, а захвачены".