В СФ назвали позитивным сигналом переговоры об урегулировании вокруг КНДР

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина о необходимости снижать напряженность на Корейском полуострове, — это позитивный сигнал, другой линии поведения быть не может, заявил РИА Новости в среду замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

"Политическое урегулирование – это единственно возможная линия поведения в тех условиях, которые есть", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что и Россия, и ряд других стран региона были за такой путь развития ситуации, но "агрессивные действия США провоцируют одно обострение за другим".

Климов также напомнил, что новый президент Южной Кореи изначально был настроен на диалог с другой частью Корейского полуострова и решение вопроса полико-дипломатическим путем через совместные экономические треки. По мнению сенатора, Россия такие проекты поддерживает.

"В этом смысле (поиск политического урегулирования), я считаю, это очень позитивный сигнал. Дай бог, чтобы все шло в этом русле", — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что вряд ли можно говорить о полноценном начале мирного урегулирования северокорейской проблемы, потому что американский фактор очень обостряет ситуацию в регионе, "и вряд ли США свой напор ослабят".

"Но, тем не менее, выход из кризиса обозначен, и это единственно возможная линия поведения", — заключил законодатель.

Во вторник во Владивостоке прошли российско-южнокорейские переговоры, они продолжались чуть более трех часов. Как сообщил Путин журналистам, в ходе консультаций они уделили значительное внимание положению дел на Корейском полуострове, продолжив начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Президент РФ заявил, что подтвердил г Мун Чжэ Ину принципиальную позицию Москвы о непризнании ядерного статуса Северной Кореи.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад эта страна провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в СБ ОООН сейчас обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против КНДР.

По мнению России, решить проблемы КНДР одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Как заявил Владимир Путин, без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места невозможно.