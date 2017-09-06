В СФ назвали позитивным сигналом переговоры об урегулировании вокруг КНДР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина о необходимости снижать напряженность на Корейском полуострове, — это позитивный сигнал, другой линии поведения быть не может, заявил РИА Новости в среду замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.
"Политическое урегулирование – это единственно возможная линия поведения в тех условиях, которые есть", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что и Россия, и ряд других стран региона были за такой путь развития ситуации, но "агрессивные действия США провоцируют одно обострение за другим".
"В этом смысле (поиск политического урегулирования), я считаю, это очень позитивный сигнал. Дай бог, чтобы все шло в этом русле", — сказал Климов.
Сенатор подчеркнул, что вряд ли можно говорить о полноценном начале мирного урегулирования северокорейской проблемы, потому что американский фактор очень обостряет ситуацию в регионе, "и вряд ли США свой напор ослабят".
"Но, тем не менее, выход из кризиса обозначен, и это единственно возможная линия поведения", — заключил законодатель.
Во вторник во Владивостоке прошли российско-южнокорейские переговоры, они продолжались чуть более трех часов. Как сообщил Путин журналистам, в ходе консультаций они уделили значительное внимание положению дел на Корейском полуострове, продолжив начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Президент РФ заявил, что подтвердил г Мун Чжэ Ину принципиальную позицию Москвы о непризнании ядерного статуса Северной Кореи.
По мнению России, решить проблемы КНДР одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Как заявил Владимир Путин, без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места невозможно.