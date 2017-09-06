Депутат: для решения кризиса с КНДР надо предложить ей выгодные проекты

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Самым правильным решением для мирного урегулирования ситуации с КНДР будет предложить ей экономические проекты, которые будут выгодным всем и, в первую очередь, самой Северной Корее, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее в среду южнокорейский президент Мун Чжэ Ин сообщил, что Южная Корея, КНДР и Россия будут продвигать совместные проекты на Дальнем Востоке.

"Только такие переговорные процессы могут привести к мирному урегулированию этой проблемы (КНДР — ред.)… И если Северной Корее сделать экономические предложения, которые будут выгодны всем, в первую очередь, будут выгодны им, это будет самое правильное решение для мирного урегулирования", — сказал Чепа РИА Новости.

Депутат добавил, что данные экономические предложения могут быть сделаны "в обмен" на остановку программы ядерных разработок, реализуемой КНДР.

Парламентарий отметил, что у России однозначная позиция ненаращивания вооружения на Корейском полуострове. "Любая военная эскалация, постоянные учения и так далее не приведут к мирному урегулированию. Только дипломатическое решение вопроса. Это надо садиться за стол переговоров. Естественно, Северная Корея находится в тяжелом экономическом положении, это понятно, и здесь нужно именно вот такое решение", — считает Чепа.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в воскресенье, 3 сентября, заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад эта страна провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в СБ ОООН сейчас обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против КНДР.

По мнению России, решить проблемы КНДР одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Как заявил Владимир Путин, без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места невозможно.