Депутат: для решения кризиса с КНДР надо предложить ей выгодные проекты

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Самым правильным решением для мирного урегулирования ситуации с КНДР будет предложить ей экономические проекты, которые будут выгодным всем и, в первую очередь, самой Северной Корее, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
"Только такие переговорные процессы могут привести к мирному урегулированию этой проблемы (КНДР — ред.)… И если Северной Корее сделать экономические предложения, которые будут выгодны всем, в первую очередь, будут выгодны им, это будет самое правильное решение для мирного урегулирования", — сказал Чепа РИА Новости.
Депутат добавил, что данные экономические предложения могут быть сделаны "в обмен" на остановку программы ядерных разработок, реализуемой КНДР.
Парламентарий отметил, что у России однозначная позиция ненаращивания вооружения на Корейском полуострове. "Любая военная эскалация, постоянные учения и так далее не приведут к мирному урегулированию. Только дипломатическое решение вопроса. Это надо садиться за стол переговоров. Естественно, Северная Корея находится в тяжелом экономическом положении, это понятно, и здесь нужно именно вот такое решение", — считает Чепа.
По мнению России, решить проблемы КНДР одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Как заявил Владимир Путин, без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места невозможно.