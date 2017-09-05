МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Очень трудно надеяться, что ситуация вокруг Северной Кореи будет урегулирована, пока США не готовы отказаться от провоцирования Пхеньяна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.RT.
"В такой обстановке рассчитывать на урегулирование очень трудно. Мы должны удвоить усилия сейчас, особенно когда в Совете Безопасности вновь ведут речь о допустимости разработки новой санкционной резолюции против КНДР. На этом фоне мы должны удвоить усилия в пользу поиска политико-дипломатического решения. Я уверен, что оно возможно. Надо правильно выстроить последовательность действий. Нужна активность, нужна настойчивость, нужно искать подходы, нужно заниматься этим вплотную. Конечно, очень многое зависит от того, какую линию изберёт администрация США в этом вопросе", — подчеркнул дипломат.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
СБ ООН в понедельник обсуждал очередные ядерные испытания КНДР.