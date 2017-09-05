МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Очень трудно надеяться, что ситуация вокруг Северной Кореи будет урегулирована, пока США не готовы отказаться от провоцирования Пхеньяна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам замминистра, "к сожалению, мы до сих пор не можем добиться подтверждения от США готовности проявлять сдержанность, не нагнетать, не провоцировать КНДР через учения, через размещение дополнительных возможностей в этом регионе". "Мы до сих пор не получили от американских коллег ничего, кроме общих разговоров о том, что "политическое решение возможно, но при этом и все остальные решения возможны", — сказал Рябков в интервью телеканалу RT

"В такой обстановке рассчитывать на урегулирование очень трудно. Мы должны удвоить усилия сейчас, особенно когда в Совете Безопасности вновь ведут речь о допустимости разработки новой санкционной резолюции против КНДР. На этом фоне мы должны удвоить усилия в пользу поиска политико-дипломатического решения. Я уверен, что оно возможно. Надо правильно выстроить последовательность действий. Нужна активность, нужна настойчивость, нужно искать подходы, нужно заниматься этим вплотную. Конечно, очень многое зависит от того, какую линию изберёт администрация США в этом вопросе", — подчеркнул дипломат.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

СБ ООН в понедельник обсуждал очередные ядерные испытания КНДР.