МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Обыски в российской дипломатической собственности в США нарушают международное право и ведут к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, можно выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что на лицо акт попрания международного права. Идет подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях",- сказал Песков, выразив сожаление из-за случившегося.

Он также отметил, что президент Владимир Путин в курсе обысков. "Ну а как вы думаете, когда одна из крупнейших стран мира растаптывает международное право, президент другой крупнейшей стороны об этом информируется", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря об ответной реакции на действия США, пресс-секретарь главы государства призвал дождаться заявления Путина.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обыски, назвала 2 сентября "черным днем в истории американской дипломатии". Она выразила уверенность, что действия Вашингтона вызваны политическим заказом, а также сообщила, что власти США хотят выкупить у Москвы дипсобственность.

Обыски прошли в субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Ранее американские власти потребовали от Москвы закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торгпредства и в кратчайшие сроки освободить здания.