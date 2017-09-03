В Совфеде назвали провокацией испытания водородной бомбы в КНДР

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пхеньян, заявивший об успешном испытании водородной бомбы, перешел черту. Такое мнение выразил заместитель главы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в общении с журналистами канала RT.

"Если раньше это была пикировка, которая вряд ли, на мой взгляд, могла привести к каким-то серьёзным конфликтам, то прошедшие сегодня испытания — это уже провокация со стороны Северной Кореи. Это уже действительно серьёзно", — заявил он.

По его мнению, альтернативы переговорному процессу и мирному разговору нет.

"Сегодня надо садиться за стол переговоров и решать эту проблему, потому что отстаивание своего собственного суверенитета подобным образом Северной Кореей может привести к возникновению очень серьёзного конфликта", — сказал он.

Ранее КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы. Центральное телеграфное агентство Кореи утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел водородную бомбу и заявил, что компоненты для нее были на 100% произведены в стране. По итогам испытаний в Пхеньяне не выявили утечки радиации или других негативных воздействий на окружающую среду.

По оценкам южнокорейских специалистов, мощность взрыва могла составить 50 килотонн. Испытание вызвало землетрясение магнитудой 5,6. Американская геологическая служба классифицировала толчки как взрыв.