В МИД назвали досмотр российских дипобъектов в США агрессивной акцией

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Планируемый досмотр дипобъектов РФ в США является беспрецедентной, агрессивной акцией, которую американские спецслужбы могут использовать для организации с помощью подброшенных предметов провокации, сообщает МИД РФ.

"В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов", — говорится в сообщении МИД РФ.