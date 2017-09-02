Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не будет участвовать в сентябрьской Генассамблее ООН в Нью-Йорке, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

"Нет. Участие президента РФ не планируется", — сказал он.

В последний раз Путин выступал на юбилейной, 70-й, сессии Генассамблеи ООН в 2015 году. Тогда российский президент затронул ряд тем, включая украинский кризис и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Очередная Генассамблея откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

Как ожидается, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В ее состав также войдут постпред России при ООН Василий Небензя, заместитель главы МИД Геннадий Гатилов, а также главы комитетов по международным делам обеих палат парламента Константин Косачев и Леонид Слуцкий.

Инициатива Трампа

Ранее агентство Рейтер сообщило, что президент США Дональд Трамп собирается предложить мировым лидерам обсудить реформу ООН. По мнению американского лидера, организация уже давно напоминает клуб для дружеских встреч, а не серьезную политическую структуру.

Ожидается, что Трамп предложит подписать проект декларации, который предполагает сократить число сотрудников организации, в том числе среди основных органов ООН.

По данным агентства, американскую администрацию не устраивает, что США вкладывает больше денег в программы всемирной организации, чем другие государства.