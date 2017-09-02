Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет. Участие президента РФ не планируется", — сказал он.

Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

Агентство Рейтер сообщило в субботу, что президент США Дональд Трамп, который собирается выступить на ГА ООН с речью, планирует обсудить в Нью-Йорке 18 сентября с мировыми лидерами реформу ООН. По данным агентства, политики будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу". В частности, в документе говорится о сокращении численности сотрудников, в том числе среди основных органов ООН.