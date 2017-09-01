МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Решения Вашингтона о закрытии дипломатических объектов РФ подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в вопросе насущных международных проблем, заявили в МИД РФ.
"Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу вечером.
Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.