МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Решения Вашингтона о закрытии дипломатических объектов РФ подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в вопросе насущных международных проблем, заявили в МИД РФ.

"Подобными вызывающими акциями США продолжают отягощать и без того непростую атмосферу двустороннего диалога, подрывают возможности для взаимодействия, в том числе в интересах решения насущных международных проблем", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу вечером.

По словам Захаровой, от таких мер пострадают "десятки тысяч обычных граждан обеих стран, далеких от политики". "США наглядно демонстрируют, что совершенно не заинтересованы в развитии связей между людьми – сначала прекратили выдавать визы россиянам в своих генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а теперь лишают возможности американцев получать российские визы в Сан-Франциско", — отмечается в комментарии.

Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.