Путин на саммите БРИКС выскажется против протекционизма и санкций

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС выскажется против нарастающего протекционизма и односторонних санкций, предложит нарастить усилия по реформированию МВФ, сообщил журналистам на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Что касается самого саммита БРИКС, состоится заседание в узком составе, в ходе которого будут обсуждены следующие вопросы: ситуация в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие", — сказал Ушаков.

Он отметил, что лидеры обсудят макроэкономическую ситуацию в мире, дисбалансы в финансовой и торговой сферах.

"Планируется, что наш президент выскажется против нарастающего протекционизма и практики введения односторонних санкций. Предложит партнерам нарастить совместные усилия для скорейшего завершения реформы МВФ в плане пересмотра квот и разработки новой формулы их расчета. Выскажется в пользу укрепления авторитета ВТО", — сообщил Ушаков.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь.