Отнять деньги у Сороса: в США хотят объявить миллиардера террористом

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Петиция с требованием поставить вне закона мультимиллиардера Джорджа Сороса, конфисковав его активы в связи с обвинениями в терроризме, набрала 70 тысяч подписчиков на сайте Белого дома. Согласно принятым правилам, в случае если призыв соберет 100 тысяч сочувствующих, администрация США должна будет дать на него официальный ответ. Предприниматель и политический активист Сорос — один из главных критиков американского президента. В прошлом против Сороса выдвигались обвинения в поддержке украинского Майдана в 2014-м и смены власти в Грузии в 2003-м. В наши дни миллиардер спонсирует общественные организации, призывающие к импичменту Дональда Трампа.

© AFP 2017 / Jim Watson Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017 © AFP 2017 / Jim Watson Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017

Враг президента номер один

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Текст петиции, разошедшийся в интернете,содержитобвинения в адрес Сороса в "дестабилизации и актах мятежа" против Соединенных Штатов, "недолжном и нездоровом влиянии" на Демократическую партию страны и финансировании "десятков, а может быть, и сотен" подрывных организаций, стремящихся привести нынешнюю администрацию к "коллапсу".Автор текста, скрывшийся за инициалами., призываетквалифицировать действия Сороса как особую форму терроризма, "идущую изнутри". Чтобы воспрепятствовать дальнейшим действиям миллиардера, предлагается конфисковать активы, принадлежащие не только ему, но и сотрудникам его фондов.. и его единомышленники предполагают, что таким образом удастся остановить"войну", которую Сорос ведет против Трампа — как из-за пределов Белого дома, так и, что подчеркивается отдельно, изнутри него.

Появление на сайте Белого дома петиции против Сороса ставит президента Америки в деликатное положение. Конфликт между президентом и финансистом давно стал достоянием общественности, но Трамп едва ли готов к решительным мерам против оппонента. Кампания против президента США в американской прессе, обвиняющей его в сочувствии ультраправым, чрезвычайно ослабила возможности политика в том, что касается противостояния леволиберальному истеблишменту, ключевой фигурой которого является Сорос.

Тем не менее Трамп, вероятно, согласен с частью обвинений, выдвигающихся против Сороса. Ранее американский президент давал понять, что считает массовые протесты против своей политики "срежиссированными". Генеральным спонсором подобных выступлений чаще всего называют Сороса.

Сорос против Трампа: битва миллиардеров

В финансовом мире СШАтрудно было отыскать игрока, более удрученного победой Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, чем Джордж Сорос.В ходе предвыборной кампании предприниматель пожертвовал не менее 20 миллионов долларовпредвыборному штабу кандидата от демократов — Хиллари Клинтон.Как стало известно после взлома ее переписки,ранее Сорос давал Клинтон детальные рекомендации в том, что касается проведения внешней политики. Было обнародовано письмо, написанное Соросом Клинтон, в котором миллиардер предлагал свои пути решения политического кризиса в Албании. Советы, данные Соросом, были приняты Клинтон и реализованы ею на посту государственного секретаря США.

Чрезмерно тесные связи Сороса и Клинтон (вероятно, именно их автор петиции имеет в виду под "недолжным и нездоровым влиянием на Демократическую партию") отходят в тень по сравнению с финансовыми убытками, которые потерпел мультимиллиардер в результате избрания Дональда Трампа. Известный склонностью к игре на понижение, Сорос вложился в падение американских ценных бумаг, которое должно было последовать за объявлением итогов президентских выборов. В действительности произошло прямо противоположное: американские ценные бумаги выросли на ожиданиях, что Трамп станет проводить более правую экономическую политику. Сорос остался в убытке, который оценивается в один миллиард долларов.

Последствием стало открытое объявление войны Трампу. Выступая на саммите в Давосе в январе 2017 года, Сорос заявил, что новый президент желает превратиться в диктатора. Правлению Трампа 87-летний Сорос предсказал тотальную неудачу, после чего, по мнению недоброжелателей, начал трудиться над тем, чтобы она действительно случилась.