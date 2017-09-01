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Политика

Отнять деньги у Сороса: в США хотят объявить миллиардера террористом

16:3501.09.2017
(обновлено: 16:50 01.09.2017)
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© AFP 2017 / Brendan Smialowski Джордж Сорос. Архивное фотоДжордж Сорос. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Петиция с требованием поставить вне закона мультимиллиардера Джорджа Сороса, конфисковав его активы в связи с обвинениями в терроризме, набрала 70 тысяч подписчиков на сайте Белого дома. Согласно принятым правилам, в случае если призыв соберет 100 тысяч сочувствующих, администрация США должна будет дать на него официальный ответ. Предприниматель и политический активист Сорос — один из главных критиков американского президента. В прошлом против Сороса выдвигались обвинения в поддержке украинского Майдана в 2014-м и смены власти в Грузии в 2003-м. В наши дни миллиардер спонсирует общественные организации, призывающие к импичменту Дональда Трампа.

© AFP 2017 / Jim Watson Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017
© AFP 2017 / Jim Watson
Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. 28 августа 2017

Враг президента номер один

Дорожный знак с перечеркнутым флагом Евросоюза. Архивное фото
© Fotolia / kaprikfoto
Сорос назвал Украину самым важным активом Евросоюза
Текст петиции, разошедшийся в интернете, содержит обвинения в адрес Сороса в "дестабилизации и актах мятежа" против Соединенных Штатов, "недолжном и нездоровом влиянии" на Демократическую партию страны и финансировании "десятков, а может быть, и сотен" подрывных организаций, стремящихся привести нынешнюю администрацию к "коллапсу". Автор текста, скрывшийся за инициалами E. B., призывает квалифицировать действия Сороса как особую форму терроризма, "идущую изнутри". Чтобы воспрепятствовать дальнейшим действиям миллиардера, предлагается конфисковать активы, принадлежащие не только ему, но и сотрудникам его фондов. E. B. и его единомышленники предполагают, что таким образом удастся остановить "войну", которую Сорос ведет против Трампа — как из-за пределов Белого дома, так и, что подчеркивается отдельно, изнутри него.

Появление на сайте Белого дома петиции против Сороса ставит президента Америки в деликатное положение. Конфликт между президентом и финансистом давно стал достоянием общественности, но Трамп едва ли готов к решительным мерам против оппонента. Кампания против президента США в американской прессе, обвиняющей его в сочувствии ультраправым, чрезвычайно ослабила возможности политика в том, что касается противостояния леволиберальному истеблишменту, ключевой фигурой которого является Сорос.

Тем не менее Трамп, вероятно, согласен с частью обвинений, выдвигающихся против Сороса. Ранее американский президент давал понять, что считает массовые протесты против своей политики "срежиссированными". Генеральным спонсором подобных выступлений чаще всего называют Сороса.

© REUTERS / David McNewПротесты против Дональда Трампа в Калифорнии
© REUTERS / David McNew
Протесты против Дональда Трампа в Калифорнии

Сорос против Трампа: битва миллиардеров

Американский предприниматель и филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сорос рассказал, сколько может продлиться Brexit
В финансовом мире США трудно было отыскать игрока, более удрученного победой Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, чем Джордж Сорос. В ходе предвыборной кампании предприниматель пожертвовал не менее 20 миллионов долларов  предвыборному штабу кандидата от демократов — Хиллари Клинтон. Как стало известно после взлома ее переписки, ранее Сорос давал Клинтон детальные рекомендации в том, что касается проведения внешней политики. Было обнародовано письмо, написанное Соросом Клинтон, в котором миллиардер предлагал свои пути решения политического кризиса в Албании. Советы, данные Соросом, были приняты Клинтон и реализованы ею на посту государственного секретаря США.

Чрезмерно тесные связи Сороса и Клинтон (вероятно, именно их автор петиции имеет в виду под "недолжным и нездоровым влиянием на Демократическую партию") отходят в тень по сравнению с финансовыми убытками, которые потерпел мультимиллиардер в результате избрания Дональда Трампа. Известный склонностью к игре на понижение, Сорос вложился в падение американских ценных бумаг, которое должно было последовать за объявлением итогов президентских выборов. В действительности произошло прямо противоположное: американские ценные бумаги выросли на ожиданиях, что Трамп станет проводить более правую экономическую политику. Сорос остался в убытке, который оценивается в один миллиард долларов.

Последствием стало открытое объявление войны Трампу. Выступая на саммите в Давосе в январе 2017 года, Сорос заявил, что новый президент желает превратиться в диктатора. Правлению Трампа 87-летний Сорос предсказал тотальную неудачу, после чего, по мнению недоброжелателей, начал трудиться над тем, чтобы она действительно случилась.

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Политика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Владимирович
Я только за!
16:44
01.09.2017
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