Лавров о действиях США: отвечать будем жестко, но ссориться не хотим

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва будет жестко отвечать на недружественные выпады Вашингтона, хотя и не хочет ссориться с Соединенными Штатами и готова с ними конструктивно взаимодействовать, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя развитие событий в "дипломатической войне" между США и РФ и закрытие российских консульских зданий.

При этом с объявлением ответных мер в Москве пока не торопятся. По словам Лаврова, прежде чем реагировать на действия США, необходимо их сначала проанализировать. Российские парламентарии считают, что на "архинесправедливый" шаг со стороны Вашингтона ответить необходимо, но не обязательно "зеркально".

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Речи о высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность в них будет запрещена.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.

Танцевать лучше танго, а не брейк-данс



Несмотря на озвученное накануне требование о закрытии российских дипломатических представительств, в Москве заявили, что в отношениях с Вашингтоном готовы по-прежнему продвигать позитивную повестку дня и искать компромиссы.

По словам Лаврова, Москва искренне хочет, чтобы "двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной". "Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс", — отметил глава МИД РФ, выступая перед студентами МГИМО.

"Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам", — сказал он.

Отвечать будем жестко



Конструктивный настрой РФ на взаимодействие с США не отменяет защиты Москвой своих интересов. Лавров заявил, что РФ будет жестко отвечать на меры США, которые наносят России ущерб.

"Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами", — сказал министр.

Он добавил, что только накануне ночью в Москве получили подробную ноту от Вашингтона с требованием о закрытии российских консульств. "Занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ", — сказал Лавров.

Новый посол России в США Анатолий Антонов, который по совпадению прибыл в Вашингтон в день, когда США объявили о новых ограничительных мерах в отношении российской дипсобственности, заявил, что Россия будет "профессионально и спокойно" действовать в ответ на решение властей США. "Сейчас надо спокойно разобраться (с ситуацией — ред.). Надо спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", — сказал Антонов журналистам после прилета в Вашингтон.

Дипломатическая война перешла в горячую фазу



В Госдуме считают, что закрытие консульства РФ в США свидетельствует о начале нового этапа "холодной войны", последствия которой могут быть страшнее предыдущей. По словам лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова такой шаг Вашингтона является объявлением "геополитической войны на полное уничтожение". Для того, чтобы ответить на подобные вызовы, надо иметь иную финансовую политику, готовить патриотичное новой поколение, развивать науку и современные технологии, считает российский парламентарий.

"Я считаю, что администрация (президента США Дональда) Трампа и в целом американская политика сегодня направлена на конфронтацию, и мы должны быть готовы к ответам и вызовам, которые нам брошены", — заявил он журналистам в пятницу.

В целом российские депутаты и сенаторы считают, что последнее требование Вашингтона "архинесправедливо" и требует ответных мер. Зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал действия Вашингтона "хамством". "На мой взгляд, спокойно наблюдать за этим, делая вид, что ничего не произошло, было бы неправильно. У нас есть силы, возможности и здравые люди, чтобы сформулировать и реализовать ответные шаги", — сказал Климов. По его словам, ответ не обязательно будет "зеркальным".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал требование закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и консульские учреждения в Нью-Йорке и Вашингтоне как "горячую фазу дипломатической войны", а требование о закрытии консульства "архинесправедливым шагом". По словам депутата, Москва уже заявляла, что будет вынуждена ответить на подобные инциденты, однако вопрос, стоит ли "и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь, по сути, по пути сворачивания дипломатических отношений", остается открытым.

"Уверен, что нам нельзя допускать затормаживания в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать. Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а, наоборот, пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США, как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", — заявил парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что Москва примет новые ответные меры. "Мы ответим на это адекватно. Мы предупреждали об этом, что на все действия у нас будет ответ", — заявил Чепа.

Трампу не дают работать



Последние шаги США в отношении РФ инициированы теми, кто мешает американскому президенту Дональду Трампу выполнить свои предвыборные обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочу сказать, что эта вся история с обменом санкционными выпадам, она затеяна была не нами, затеяна была администрацией (экс-президента США Барака) Обамы. Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить Трампу выйти вот на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями, чтоб максимально затруднить его выполнение своих предвыборных заявлений о необходимости отношения с Россией нормализовать", — сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва в вопросе выстраивания отношений с Вашингтоном готова "двигаться с той скоростью и на ту глубину, которые будут комфортны для администрации Трампа".

"Мы понимаем, что их пытаются сейчас "поджарить" по каждому поводу, извините за жаргон. И не считаем необходимым как-то активничать на американском направлении, но понимаем, что администрацию хотят просто "подрубить", — заявил Лавров.

Он напомнил, что "президент Трамп, придя к власти, обещал пересмотреть многие сферы внешней политики и в военно-политической области, и в экономической, торговой, экологии".

"Еще формируется только позиция администрации, ей не дают нормально работать, хотят сделать все, чтобы администрация так и осталось в таком, нерабочем состоянии. Несколько сотен чиновников второго уровня, которые заместители и ниже глав ведомств, не только не назначены, а даже их кандидатуры в конгресс и сенат не внесены. Потому что пытаются связать руки, пытаются придумывать какие-то российские вмешательства, то связи Трампа с Россией, то связи его семьи с Россией — ни единого факта никто на стол не положил. Я считаю, это стыдно для взрослых людей, которые занимают не самые последние посты в исполнительной, судебной и законодательной власти США", — заключил министр.

Как заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, Трамп лично принял решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско, а также дипломатических зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке из предоставленных ему вариантов, обсуждать это с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону он не планирует.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что администрация США ищет пути улучшения отношений с РФ, что не исключает решений в интересах Соединенных Штатов. "Мы предприняли эти действия в качестве ответа на предыдущие меры РФ, которые мы восприняли с сожалением. Мы не хотим раскручивать эту спираль и надеемся на лучшие отношения", — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать решение о закрытии США консульских зданий РФ.