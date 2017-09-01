МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение газеты "Ведомости" о возможном участии кандидата-женщины в выборах президента в 2018 году, заявив, что в Кремле "об этом не думали".

Ранее " Ведомости " со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов утверждали, что соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания заявил, что якобы рассматриваются пять-семь кандидатур.

"В Кремле об этом не думали", – сказал Песков, отвечая на вопрос "Ведомостей", хотел бы Кремль участия кандидата-женщины в будущих выборах президента.

Один из источников газеты "Ведомости" ранее назвал среди возможных кандидатур Ксению Собчак. Комментируя данную публикацию, Собчак подчеркнула, что к ней журналисты за комментариями не обращались, и назвала себя человеком независимым. Политолог Константин Калачев назвал газете наиболее перспективными члена Совфеда РФ Елену Мизулину и депутата Наталью Поклонскую, которая позднее назвала ерундой сообщения СМИ о ее возможном участии в выборах президента РФ в 2018 году.

В начале августа глава государства находился с рабочей поездкой в Бурятии, где один из жителей попросил его баллотироваться на следующих выборах. Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.