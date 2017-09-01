РФ готова к взаимодействию с США, но для танго нужны двое, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО(У) МИД России. 1 сентября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО(У) МИД России. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва не ищет ссоры с США, всегда будет настроена дружественно к американскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам", — сказал он в ходе встречи со студентами МГИМО.

По словам Лаврова, Москва искренне хочет, чтобы "двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной". "Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс", — отметил глава МИД РФ.

Он указал, что в целом Россия будет по-прежнему продвигать позитивную повестку дня, взаимоуважительные подходы, будем искать и находить компромиссы".