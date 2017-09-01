МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва не ищет ссоры с США, всегда будет настроена дружественно к американскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Москва искренне хочет, чтобы "двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной". "Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс", — отметил глава МИД РФ.
Он указал, что в целом Россия будет по-прежнему продвигать позитивную повестку дня, взаимоуважительные подходы, будем искать и находить компромиссы".