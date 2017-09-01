Путин назвал "путем в никуда" давление на КНДР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Решать проблемы Корейского полуострова надо с помощью диалога, заявил Владимир Путин в статье "БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнёрства".

Он напомнил, что ситуация в регионе обострилась и уже балансирует на грани масштабного конфликта. Рассчитывать на то, что Пхеньян остановит свои ракетно-ядерные программы исключительно под давлением других государств, было бы ошибкой, уверен Путин.

"Необходимо решать проблемы региона путём прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда", — отметил президент.

По словам главы государства, Москва и Пекин разработали "дорожную карту" урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряжённости, созданию механизма прочного мира и безопасности.

В документе предлагается КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности, Германия. Вашингтон, однако, по-прежнему заявляет, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе военный.

Ядерная программа КНДР

В последние годы Северная Корея активно разрабатывала ядерную программу и регулярно проводила испытания ракет в непосредственной близости от границ соседних государств.

Последний такой пуск состоялся утром 29 августа. Баллистическая ракета пролетела над территорией Японии и упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров.

В связи с инцидентом Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания.

Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал КНДР свернуть запрещенные программы. При этом он подчеркнул, что военного решения проблем Корейского полуострова не существует, как не должно быть и односторонних санкций в отношении Пхеньяна.

После запуска ракеты американские истребители и сверхзвуковые бомбардировщики совместно с южнокорейскими ВВС провели учения для демонстрации силы.

В середине августа Пхеньян обещал выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Последний запуск ракеты лидер КНДР Ким Чен Ын назвал "прелюдией к Гуаму".

Президент США Дональд Трамп ответил, что если Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".