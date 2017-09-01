Посольство США в России в сокращенном составе возобновит выдачу виз

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 1 сентября США после недельного перерыва вновь начнут выдавать визы россиянам, правда, делать они это будут в значительно сокращенном объеме: подавать документы на визы теперь можно только в Москве, а сроки ожидания паспорта сильно возрастут – почти до трех месяцев. В Вашингтоне подобные нововведения объяснили резким сокращением численности сотрудников американского диппредставительства в России: с 1 сентября штат дипломатической миссии США сокращен на 755 человек.
Впрочем, в Москве словосочетание "Россия потребовала сократить" считают в данном контексте не совсем корректным: как рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, это было не "решение" российской стороны, а "предложение" сократить численность кадрового состава диппредставительства.
"Именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали", — пояснила Захарова в интервью телеканалу "Дождь".
Госдеп: "это не месть!"
В госдепе предупреждают: россиянам придется ждать вызова на собеседование для оформления так называемой Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) в среднем почти три месяца – 85 дней. Для сравнения, период ожидания собеседования на эти категории виз в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь, Пекине — четыре, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23. Американские дипломаты отмечают, что россияне могут оформить визу США в других странах, где сроки рассмотрения заявки меньше.
"Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!" — заверил посол США в Москве Джон Теффт.
Уволенных не бросят
Точное число уволенных в дипмиссии не называют. В генконсульстве в Санкт-Петербурге пояснили, что под сокращение попадут около половины сотрудников. Одной из первых была уволена пресс-атташе Вера Савко, которая работала на этой должности несколько лет.
В американском генконсульстве во Владивостоке сообщили, что на работу с 1 сентября не выйдут около 60% работников диппредставительства. Генконсул США в этом регионе Майкл Кийс назвал сокращение численности сотрудников "человеческой трагедией". "Она (ситуация) для меня лично очень болезненна. Мне пришлось уволить целый ряд очень квалифицированных работников, некоторые из них работали в консульстве, начиная с его открытия в 1992 году", — отметил дипломат.
Как сообщили РИА Новости в Министерстве труда и соцзащиты РФ, писем от сотрудников посольств с просьбами о помощи в трудоустройстве в ведомстве не получали. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы уточнил, что "наплыва" уволенных сотрудников американского посольства в московских центрах занятости не замечено.