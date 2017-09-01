США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

Посольство США в России в сокращенном составе возобновит выдачу виз

Сюжет:
Ограничение выдачи американских виз в России (51)
00:2301.09.2017
(обновлено: 10:28 01.09.2017)
8278113
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДоска объявлений у здания посольства США в Москве. Архивное фотоДоска объявлений у здания посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 1 сентября США после недельного перерыва вновь начнут выдавать визы россиянам, правда, делать они это будут в значительно сокращенном объеме: подавать документы на визы теперь можно только в Москве, а сроки ожидания паспорта сильно возрастут – почти до трех месяцев. В Вашингтоне подобные нововведения объяснили резким сокращением численности сотрудников американского диппредставительства в России: с 1 сентября штат дипломатической миссии США сокращен на 755 человек.

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско. Архивное фото
© AFP 2017 / Josh Edelson
Политолог прокомментировал закрытие российских диппредставительств в США
Уменьшить число сотрудников американского посольства в РФ предписала Москва после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. С осени интересы США в России представляют 455 человек, столько же сотрудников работает в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.

Впрочем, в Москве словосочетание "Россия потребовала сократить" считают в данном контексте не совсем корректным: как рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, это было не "решение" российской стороны, а "предложение" сократить численность кадрового состава диппредставительства.

"Именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали", — пояснила Захарова в интервью телеканалу "Дождь".

Госдеп: "это не месть!"

Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Россия "профессионально и спокойно" ответит на действия США, заявил Антонов
Через считаные дни после объявления о грядущих изменениях в работе американской дипслужбы в России США заявили, что с 23 августа на неделю приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей стране. С 1 сентября процедуру пообещали возобновить, но "в значительно сокращенном объеме". Собеседования на получение визового документа теперь будут проводиться только в Москве, оформление визовых документов в трех консульствах США – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – прекратится на неопределенный срок.

В госдепе предупреждают: россиянам придется ждать вызова на собеседование для оформления так называемой Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) в среднем почти три месяца – 85 дней. Для сравнения, период ожидания собеседования на эти категории виз в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь, Пекине — четыре, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23. Американские дипломаты отмечают, что россияне могут оформить визу США в других странах, где сроки рассмотрения заявки меньше.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© REUTERS / Yuri Gripas
Лавров и Тиллерсон обсудили ограничения работы диппредставительств РФ в США
В посольстве Соединенных Штатов пояснили, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. Впрочем, американские власти подчеркнули, что введенные визовые ограничения являются не ответными шагами Вашингтона, а следствием решения российского правительства ограничить численность кадрового состава американской дипмиссии.

"Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!" — заверил посол США в Москве Джон Теффт.

Уволенных не бросят

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
США надеются избежать контрмер Москвы, заявили в госдепе
Решение сократить число сотрудников дипмиссии США в России коснулось главным образом не американских, а российских граждан: по данным источников РБК, из увольняемых 755 человек не менее 600 были наняты в России, то есть работу потеряют по большей части россияне.

Точное число уволенных в дипмиссии не называют. В генконсульстве в Санкт-Петербурге пояснили, что под сокращение попадут около половины сотрудников. Одной из первых была уволена пресс-атташе Вера Савко, которая работала на этой должности несколько лет.

В американском генконсульстве во Владивостоке сообщили, что на работу с 1 сентября не выйдут около 60% работников диппредставительства. Генконсул США в этом регионе Майкл Кийс назвал сокращение численности сотрудников "человеческой трагедией". "Она (ситуация) для меня лично очень болезненна. Мне пришлось уволить целый ряд очень квалифицированных работников, некоторые из них работали в консульстве, начиная с его открытия в 1992 году", — отметил дипломат.

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дипмиссии США выдадут визы россиянам, которые уже прошли собеседование
Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Андрей Изотов ранее заверял, что граждане РФ, обратившиеся по поводу трудоустройства после сокращения из американских диппредставительств в России, приняты в кадровый резерв фирмы "Инпредкадры".

Как сообщили РИА Новости в Министерстве труда и соцзащиты РФ, писем от сотрудников посольств с просьбами о помощи в трудоустройстве в ведомстве не получали. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы уточнил, что "наплыва" уволенных сотрудников американского посольства в московских центрах занятости не замечено.

Комментировать
Политика
Комментарии
6 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
rpeterray
Уточняю: Уменьшить число сотрудников американского посольства в РФ предписала Москва через ВОСЕМЬ месяцев после высылки 35 дипломатов России и блокирования дипломатической недвижимости в США. А ответ на санкции США и ответ на закрытие консульств России
в сан-Франциско и др.- еще ВПЕРЕДИ..
07:54
01.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена