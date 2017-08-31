Россия может сократить число диппредставительств США в ответ Вашингтону

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В ответ на решение американских властей закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско Россия может пойти на ответные меры и сократить количество сотрудников или объектов диппредставительства Америки в РФ, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Надо посмотреть по численности сотрудников, если в результате решения прекратить работу нашего генконсульства сократится и количество персонала, то может быть и ответная мера по сокращению сотрудников дипмиссии США в России", — сказал Джабаров.

Если по объектам, а сейчас их у США в России четыре — представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, "то наши, может быть, сократят одно представительство США", сказал сенатор.

Он отметил, что не видит в этом ничего страшного: в США не идут огромные потоки россиян, это не главное туристическое направление.

Парламентарий полагает, что на этом все негативные решения американских властей в отношении российской дипмиссии прекратятся. "Скорее всего, им нужно "сохранить лицо" и выполнить свои обещания, учитывая и тот факт, что им пришлось подчиниться нашим требованиям по сокращению численности сотрудников до 1 сентября", — сказал собеседник агентства.