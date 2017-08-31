ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. МИД РФ примет решение, как будет проходить процедура закрытия генконсульства РФ в Сан-Франциско, куда поедут люди, заявил РИА Новости генконсул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров.

"Генконсульство будет действовать в соответствии с тем решением, которое будет принято российским руководством по поводу этого решения американцев. Сейчас в МИДе будет принято решение, как будет происходить процедура закрытия, куда поедут люди и так далее. И в соответствии с этим решением мы будем действовать", — сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.