В Феодосии избрали новое руководство города

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Председателем городского совета Феодосии избран руководитель фракции "Единой России" Владимир Титаренко, а исполняющим обязанности главы администрации — куратор социальный сферы Сергей Фомич, сообщил вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский.

По его словам, решение принято на сессии горсовета в четверг. При этом депутаты досрочно прекратили полномочия главы администрации Станислава Крысина и председателя горсовета Светланы Гевчук.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что Крысин и Гевчук уйдут в отставку по собственному желанию. Причина — неудовлетворительное состояние дел в городе.

"В рамках процедуры тайного голосования депутаты выбрали нового главу муниципального образования — председателя Феодосийского городского совета. Им стал Владимир Титаренко, который до этого возглавлял фракцию "Единая Россия" в горсовете. Таким образом, сегодня произошел инициированный главой республики Крым процесс переформатирования феодосийской власти", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, временно исполняющий обязанности главы администрации Фомич ранее занимал должность заместителя главы администрации. "Сергей Фомич – феодосиец, местный кадр с опытом работы. Являлся куратором социальной сферы Феодосии, поэтому депутаты поддержали такое решение", — подчеркнул вице-премьер.

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города назначен на 4 октября.

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