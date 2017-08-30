Россия не будет просить США отменить санкции, заявил Антонов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. РФ не будет просить США отменить санкции, но без этого невозможно выстроить эффективное сотрудничество, заявил новый посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать. Хотя очевидно, что речь идет о недружественном поведении в отношении нашей страны", — заявил Антонов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "как бы то ни было, очевидно, что выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю".

"Мяч в данном случае на стороне Вашингтона", — добавил высокопоставленный дипломат.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Кроме того, США ввели ряд секторальных и индивидуальных санкций в связи с ситуацией на Украине.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее было 30 дней и 90 дней соответственно).