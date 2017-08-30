В ЦИК отметили снижение числа отказов избиркомов в регистрации кандидатов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ЦИК России отметил тенденцию снижения количества отказов избирательных комиссий в регистрации кандидатов, перед нынешним единым днём голосования таких отказов было почти вдвое меньше, чем в 2016 году, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов. В 16 субъектах в этот день будут выбирать глав регионов, а в шести пройдут выборы в региональные законодательные собрания.

"Мне кажется, очень показательна та тенденция, которая формируется, в том числе и на площадке ЦИК — общее количество отказов в регистрации. В 2017 году 4275 кандидатов получили отказ, это чуть ли не в два раза меньше, чем в 2016 году", — сказал Булаев в ходе заседания ЦИК в среду.

По данным ведомства, в прошлом году отказы в регистрации на выборах разного уровня получили 7125 кандидатов, а годом ранее — на выборах в единый день голосования 2015 года — незарегистрированным оказался 9601 кандидат.

При этом, уточнил Булаев, на фоне достаточно лояльного отношения избиркомов выделяется и другая тенденция — когда кандидаты переводят борьбу друг с другом в судебную плоскость.

"Судебные процессы, которые сегодня идут во многих регионах, говорят о том, что, на мой взгляд, эта борьба переходит границу добра и зла. Мне кажется, требуя от избирательной системы лояльности, нужно в принципе все-таки давать возможность избирателю делать выбор, а не решать междоусобной борьбой через судебные инстанции; на наш взгляд, это не совсем правильно. Такие судебные решения сегодня есть, и таких судов много", — добавил замглавы ЦИК.

Например, отметил он, только в Москве из 199 исков, поданных в различные суды, 149 подано кандидатами на выборах об отмене регистрации других кандидатов.