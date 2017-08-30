Песков рассказал, как прошла встреча Путина и Нетаньяху в Сочи

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, встречавшиеся на прошлой неделе в Сочи, имели доверительный и конструктивный диалог, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Характер разговора был совсем иным, это было продолжение традиционного весьма доверительного и конструктивного диалога между Россией и Израилем, вы знаете, что Россия и Израиль сотрудничают в самых чувствительных областях — и по линии генеральных штабов, и специальных служб, и так далее", — сказал Песков в ответ на информацию о том, что якобы между Путиным и Нетаньяху состоялся эмоциональный разговор о действиях Ирана, которые вызывают чрезвычайную озабоченность израильского главы.

"И каждый раз здесь никто, скажем так, экзальтированных разговоров не ведет — это абсолютно, еще раз повторяю, доверительный обмен мнениями на ситуацию в регионе, обмен мнениями о возможных путях обеспечения безопасности в приграничных районах, то есть, разговор был исключительно конструктивным", — добавил Песков.

По его словам, "взаимодействие (сторон — ред.) продолжается и частота двухсторонних контактов на высшем уровне является подтверждением этому".