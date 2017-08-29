Зюганов считает, что единый день голосования перенесут с осени на весну

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Все идет к тому, что единый день голосования будет проводиться не осенью, как сейчас, а весной, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы предлагали перенести выборы с сентября или на октябрь, конец октября, или лучше — на март-апрель. Похоже, что в закон все-таки внесут эту поправку: на весну", — сказал Зюганов на пресс-конференции "Время за социализм".

По мнению политика, выборы можно было бы проводить не только в выходной, но и в будний день. "Мне кажется, было бы нормально. Я бы спокойно отнесся (к такому решению — ред.)", — отметил лидер КПРФ.

"Если бы были полноценные дебаты, нормальные программы и представленные команды, уверяю вас, и в выходной пришли бы, а в рабочий день — тем более", — заключил он.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, выборов не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах РФ в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.