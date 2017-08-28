Путин пообещал рассказать премьеру Венгрии о теории дзюдо

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 28 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 28 августа 2017

БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал венгерскому премьеру Виктору Орбану рассказать теоретическую часть, касающуюся занятий по дзюдо.

В понедельник в Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо. Россия в 2018 году проведет чемпионат мира по футболу.

"Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта", — пошутил Путин в начале беседы с Орбаном.

"Я пытаюсь учиться", — ответил Орбан. "Я расскажу теорию", — пообещал российский президент.

Премьер Венгрии назвал огромной честью проводить чемпионат мира по дзюдо. "Очень популярный вид спорта, между прочим", — заметил Путин.

По словам Орбана, в Венгрии выпустили специальные книги по дзюдо. "Часто упоминается цитаты со ссылкой на тебя о дзюдо — чему можно научиться", — сообщил он. "Я один из соавторов этой книжки, в том числе для детей", — сказал Путин.