США сами решили сократить численность дипмиссии в России, заявил МИД

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Москва не требовала от США сократить численность сотрудников американских дипмиссий в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это было не решение, это было предложение американской стороне. И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали", — сказала она в интервью телеканалу "Дождь".
Также Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном Бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые конгрессом новые антироссийские санкции.
При этом в российском МИД отметили, что проблемы с оформлением виз связаны с недостаточной эффективностью работы визовых подразделений американских представительств.