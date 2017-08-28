США сами решили сократить численность дипмиссии в России, заявил МИД

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Москва не требовала от США сократить численность сотрудников американских дипмиссий в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Это было не решение, это было предложение американской стороне. И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали", — сказала она в интервью телеканалу "Дождь".

Летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих американских дипмиссий к числу работающих в российских представительствах в Соединенных Штатах.

Также Россия приостановила использование посольством США складов на Дорожной улице и дачи в Серебряном Бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые конгрессом новые антироссийские санкции.

После этого США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

При этом в российском МИД отметили, что проблемы с оформлением виз связаны с недостаточной эффективностью работы визовых подразделений американских представительств.