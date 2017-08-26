Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

ДОНЕЦК 26 авг — РИА Новости. Соглашение об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем подписано в субботу в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает корреспондент РИА Новости.

Подписи поставили главы администраций Донецка и Симферополя Алексей Кулемзин и Геннадий Бахарев. Отмечалось, что города настроены на разностороннее сотрудничество, в частности, в производственной и туристической отраслях.

"В свете последних событий весь мир должен знать, что мы неразлучны и близки", — сказал глава ДНР Александр Захарченко, комментируя подписание соглашения.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.