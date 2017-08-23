Дипломаты из РФ и Кувейта обсудили подготовку визита Лаврова в Эль-Кувейт

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Кувейта в Москве Абдулазиз Аль-Адвани обсудили в среду подготовку визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Кувейт в конце августа, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Богданов принял Аль-Адвани по его просьбе.

"В ходе беседы были предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-кувейтского взаимодействия в различных сферах, включая подготовку предстоящего в конце августа рабочего визита Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Кувейт", — говорится в сообщении.

В российском МИД сообщили, что на встрече "затрагивались также ключевые аспекты обстановки на Ближнем Востоке с упором на предпринимаемые Эль-Кувейтом посреднические усилия по преодолению возникших между Катаром и рядом государств региона противоречий путем конструктивного диалога".