Путин в беседе с Саргсяном отметил активное сотрудничество РФ и Армении

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном отметил интенсивный диалог и сотрудничество двух государств.

"У нас интенсивно поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела, мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и также интеграционных объединений", — сказал Путин.

Он отметил, что на встрече с Саргсяном планирует побеседовать по всему комплексу этих тем.

Со своей стороны Саргсян отметил, что последние годы стали интенсивным периодом межгосударственных отношений двух стран. "Стратегические союзнические отношения выделяются интенсивным диалогом, поставленным на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах", — сказал армянский лидер.

Он отметил, что увеличивается товарооборот двух стран, в том числе за первые шесть месяцев этого года рост составил 23%.

Саргсян поблагодарил Путина за оказание помощи в тушении лесных пожаров в Армении.