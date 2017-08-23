Клинцевич назвал голословными обвинения США о поставках РФ оружия талибам

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Обвинения госсекретаря США Рекса Тиллерсона в адрес РФ в поставках оружия талибам голословны, Вашингтон пытается мерить Россию по своей мерке, заявил журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Тиллерсон во вторник вновь обвинил Россию в поставках вооружения движению "Талибан"* в нарушение международных норм, не приведя никаких подтверждений своих слов. Ранее МИД РФ уже называл подобные обвинения беспочвенными.

"США продолжают мерить всех исключительно своей меркой. Логика госсекретаря США Рекса Тиллерсона, обвинившего Россию в поставках оружия талибам, абсолютно одномерна: если американцы в 80-х годах прошлого века, во время Афганской войны Советского Союза, всеми доступными им средствами, в том числе и оружием, поддерживали моджахедов, то Россия по определению не может не заниматься тем же самым по отношению к движению "Талибан"*. Разумеется, никаких доказательств при этом не приводится", — сказал Клинцевич, которого цитирует его пресс-служба.

По мнению сенатора, США "явно недооценивают Россию, полагая, что наша страна во всех своих действиях на международной арене руководствуется принципом: чем хуже для США, тем лучше для России".

"Боюсь только, что голословные обвинения в наш адрес со стороны США будут продолжаться и дальше. Судя по всему, они вполне вписались в новую стратегию США в Афганистане", — сказал он.

В понедельник президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Еще одним составляющим новой стратегии Трампа по Афганистану и Южной Азии в целом должна стать Индия в обмен на "миллиарды долларов, которые она делает на торговле с США".

*Террористическая организация, запрещенная в России.