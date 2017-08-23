Клинцевич назвал голословными обвинения США о поставках РФ оружия талибам

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Обвинения госсекретаря США Рекса Тиллерсона в адрес РФ в поставках оружия талибам голословны, Вашингтон пытается мерить Россию по своей мерке, заявил журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"США продолжают мерить всех исключительно своей меркой. Логика госсекретаря США Рекса Тиллерсона, обвинившего Россию в поставках оружия талибам, абсолютно одномерна: если американцы в 80-х годах прошлого века, во время Афганской войны Советского Союза, всеми доступными им средствами, в том числе и оружием, поддерживали моджахедов, то Россия по определению не может не заниматься тем же самым по отношению к движению "Талибан"*. Разумеется, никаких доказательств при этом не приводится", — сказал Клинцевич, которого цитирует его пресс-служба.
"Боюсь только, что голословные обвинения в наш адрес со стороны США будут продолжаться и дальше. Судя по всему, они вполне вписались в новую стратегию США в Афганистане", — сказал он.
В понедельник президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Еще одним составляющим новой стратегии Трампа по Афганистану и Южной Азии в целом должна стать Индия в обмен на "миллиарды долларов, которые она делает на торговле с США".
*Террористическая организация, запрещенная в России.