Путин поручил губернатору Астрахани завершить газификацию региона

СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным обратил внимание на нерешенную проблему газификации региона: по его словам, нужно не просто договориться с "Газпромом" о прокладке трубы, но и осуществить разводку до потребителя.

"Ещё на 2005 год были запланированы мероприятия по газификации, до сих пор не решено. Посмотрите, потому что нужно – как вы знаете, с "Газпромом" непросто договариваться, – чтобы труба прошла, синхронизировать и разводку осуществлять до потребителя", — сказал Путин на встрече с Жилкиным.

Президент отметил, что проблема газификации известна, "Газпром"-то прокладывает магистральную линию".

Путин отметил, что проблема газификации была среди тем, с которыми граждане обращались на прямую линию с главой государства. Речь, по словам президента, касается сел и поселков Верхний Баскунчак, Успенка, Петропавловка и некоторых других в Ленинском районе Астрахани.

Жилкин в свою очередь сообщил, что область газифицирована на 87%. По словам губернатора, большая магистраль прокладывается сейчас по северным районам региона, в частности, по Ахтубинскому.