Путин поручил губернатору Астрахани завершить газификацию региона

СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным обратил внимание на нерешенную проблему газификации региона: по его словам, нужно не просто договориться с "Газпромом" о прокладке трубы, но и осуществить разводку до потребителя.
Президент отметил, что проблема газификации известна, "Газпром"-то прокладывает магистральную линию".
Путин отметил, что проблема газификации была среди тем, с которыми граждане обращались на прямую линию с главой государства. Речь, по словам президента, касается сел и поселков Верхний Баскунчак, Успенка, Петропавловка и некоторых других в Ленинском районе Астрахани.
Жилкин в свою очередь сообщил, что область газифицирована на 87%. По словам губернатора, большая магистраль прокладывается сейчас по северным районам региона, в частности, по Ахтубинскому.