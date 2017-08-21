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Политика

Путин назначил нового посла в США‍

19:0521.08.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнатолий Антонов. Архивное фотоАнатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Послом России в США назначен Анатолий Антонов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов в Госдуме РФ. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Биография Анатолия Антонова

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Двумя другими указами глава государства освободил Антонова от должности замминистра иностранных дел, а Сергея Кисляка — от обязанностей посла России в США.

В конце июля сообщалось, что Вашингтон одобрил кандидатуру Антонова на должность российского посла.

Антонов — карьерный дипломат с 30-летним стажем, в 2007 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Родился в 1955 году, в 1978-м окончил МГИМО. Он доктор политических наук, владеет английским и бирманским языками. Антонов занимал различные дипломатические должности как за рубежом, так и в центральном аппарате МИД.

В 2004-2011 годах Антонов был директором департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения, в 2011-2016 годах — заместителем министра обороны. В Минобороны он курировал работу главного управления международного военного сотрудничества, а также управления по контролю за выполнением договоров. В этот период Антонов участвовал в Совете Россия — НАТО, Международных форумах по безопасности в Женеве и Пекине, Мюнхенской и Московской конференциях по безопасности.

После работы в Минобороны Антонов вернулся в МИД на должность заместителя министра.

Непростое "наследство"

На посту посла в Вашингтоне Антонов сменит Сергея Кисляка, который занимал эту должность с 2007 года. В последнее время американские СМИ много писали о Кисляке как о "проводнике российского влияния". С именем российского посла  было связано несколько громких отставок.

Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сенатор считает верным решение о назначении нового посла России в США

Так, со своего поста ушел советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, которого обвиняли в том, что он не полностью рассказал спецслужбам о разговоре с Кисляком. А генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа, поскольку СМИ писали, что на посту сенатора он также встречался с российским послом. Пресса называла Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято российским МИД и вызвало критику даже со стороны американских дипломатов.

"В наследство" Антонову достанется непростое отношение к личности российского посла в американских СМИ, считает глава Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

"Одиозность господина Кисляка, который является добродушным и милейшим человеком, объясняется не его зловредными личными качествами, а просто его назначили самым главным негодяем. И это связано с внутриполитическими процессами в США", — сказал эксперт РИА Новости.

"Внутриполитическая ситуация там сложная и будет таковой в обозримом будущем, и в таких условиях любому послу было бы трудно выполнять свою работу", — добавил Батюк.

Сильный дипломат

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя в июле кандидатуру Антонова на пост российского посла в США, называл его назначение "оптимальным кадровым выбором".

Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт: Антонов вполне может стать "антикризисным послом" России в США

"То, что он шесть лет проработал заместителем министра обороны России, это бесценный опыт для его будущей деятельности в Вашингтоне, и авторитета добавляет его опыт как великолепного переговорщика… он знает систему изнутри, это ему, я уверен, очень поможет работать на результат, на позитив", — отмечал Рябков.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа охарактеризовал Антонова как "очень сильного дипломата", который на протяжении многих лет занимался вопросами разоружения и которого хорошо знают в США.

"Я думаю, что мы нисколько не поторопились с его назначением", — сказал Чепа РИА Новости.

Эксперт Владимир Батюк назвал Антонова компетентным профессионалом, который будет достойно представлять интересы России.

"Он доктор политических наук, причем диссертацию он писал сам: говорю как человек, который был его оппонентом на защите. Это человек очень опытный, который обладает и знаниями, и навыками", — заметил Батюк.

Заведующий кафедрой мировых и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров не исключил, что Антонов сможет выстраивать отношения с Вашингтоном в новом ключе. По его словам, если на Сергея Кисляка "пришлась эпоха обострения, то Антонов может стать "новым началом".

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