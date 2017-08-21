Политологи сочли сомнительной методологию "рейтинга преемников" Путина

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Методология, использованная при составлении Фондом "Петербургская политика" рейтинга возможных преемников президента РФ Владимира Путина вызывает сомнения, кроме того, сам рейтинг опубликован ни к месту, ни ко времени — действующий глава государства по Конституции может выдвигаться на второй срок, считают опрошенные РИА Новости политологи.
В самом Фонде согласились с критикой выбора критерия "близости к президенту", но обратили внимание, что отсутствие публичного прошлого у той или иной фигуры серьезно ограничивает его шансы. При этом в Фонде убеждены, что вопрос о команде главы государства, из которой потом можно выбрать преемника, и так будет обсуждаться весь ближайший год.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на доклад Фонда "Петербургская политика" опубликовал рейтинг наиболее влиятельных публичных политиков, которые могут в перспективе стать преемниками нынешнего президента РФ. Согласно этому рейтингу, ближе всего к президенту в кадровом резерве высшего ранга находится премьер-министр Дмитрий Медведев, затем следует мэр Москвы Сергей Собянин и на третьем месте — тульский губернатор Алексей Дюмин.
Преждевременное и непонятное обсуждение
По словам политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, любую методологию и выбор оценочных параметров можно оспорить.
"Обсуждать преемников человека, который сам еще не стал официально кандидатом, но в перспективе станет, обсуждать за полгода до выборов — вопрос преемников представляется преждевременным и выглядит своего рода интеллектуальной провокацией, изящным троллингом, хитрым вбросом, интеллигентным разжиганием – как хотите. По-моему, это такое конкретное совершенно разжигание и троллинг", — полагает политолог.
По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, рейтинг "похож на хождение по нервам некоторых политиков, упомянутых в этом рейтинге".
Комментируя попадание в "двадцатку" главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, эксперт назвал это "смешным". "Смешно рассматривать Навального в качестве преемника Владимира Путина, не только потому что он — оппозиция, но еще и потому, что он является исчезающей величиной", — говорит политолог, отмечая, что такое автоматическое, множественное применение критерия неуместно.
Далее, размышляет Зудин, кажется странным обсуждение преемников перед предстоящими президентскими выборами, когда у Путина еще есть возможность выдвигаться на второй срок. И хотя решение действующий глава государства еще не принял, но, отмечает собеседник агентства, на этот второй срок Путина существует огромный спрос в общественном мнении. "За счет него Путин, пока не огласивший свое решение, является безальтернативной фигурой на президентских выборах 2018 года", — делает вывод политолог.
Инструмент влияния?
Тем не менее, ответ, считает эксперт, следует дать отрицательный — "доклад не имел в виду попытку влияния". "Но, тем не менее, этот очередной рейтинговый доклад не вполне ловкий и не вполне в уместном контексте", — добавил собеседник агентства.
По мнению Калачева, верификации результаты этого исследования также не подлежат.
Мухин также отмечает, что "политическое содержание этого документа носит характер "вещи в себе" как философской категории". "На реальную политику влияния этот документ иметь не будет, это совершенно точно", — заключил эксперт.
Аргументы самого фонда
На претензии о несвоевременности публикации рейтинга Виноградов ответил, что зачем ждать развития ситуации по этой теме, "когда ближайший год пройдет именно в обсуждении этой конструкции, независимо от намерений Путина по собственному статусу".