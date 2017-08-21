Политологи сочли сомнительной методологию "рейтинга преемников" Путина

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Методология, использованная при составлении Фондом "Петербургская политика" рейтинга возможных преемников президента РФ Владимира Путина вызывает сомнения, кроме того, сам рейтинг опубликован ни к месту, ни ко времени — действующий глава государства по Конституции может выдвигаться на второй срок, считают опрошенные РИА Новости политологи.

При этом они не сомневаются, что президент воспользуется этой конституционной возможностью. Эксперты считают, что рейтинг составлен преждевременно и лишь отражает действительность. Как инструмент влияния его тоже рассматривать нельзя.

В самом Фонде согласились с критикой выбора критерия "близости к президенту", но обратили внимание, что отсутствие публичного прошлого у той или иной фигуры серьезно ограничивает его шансы. При этом в Фонде убеждены, что вопрос о команде главы государства, из которой потом можно выбрать преемника, и так будет обсуждаться весь ближайший год.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на доклад Фонда "Петербургская политика" опубликовал рейтинг наиболее влиятельных публичных политиков, которые могут в перспективе стать преемниками нынешнего президента РФ. Согласно этому рейтингу, ближе всего к президенту в кадровом резерве высшего ранга находится премьер-министр Дмитрий Медведев, затем следует мэр Москвы Сергей Собянин и на третьем месте — тульский губернатор Алексей Дюмин.

Преждевременное и непонятное обсуждение



По словам политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, любую методологию и выбор оценочных параметров можно оспорить.

"Обсуждать преемников человека, который сам еще не стал официально кандидатом, но в перспективе станет, обсуждать за полгода до выборов — вопрос преемников представляется преждевременным и выглядит своего рода интеллектуальной провокацией, изящным троллингом, хитрым вбросом, интеллигентным разжиганием – как хотите. По-моему, это такое конкретное совершенно разжигание и троллинг", — полагает политолог.

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, рейтинг "похож на хождение по нервам некоторых политиков, упомянутых в этом рейтинге".

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин при этом отметил, что сам критерий "степени близости к президенту" разумный, но не единственный. Важно другое, отметил он: если этот критерий автоматически прилагать ко всем политическим деятелям, которые упоминаются в СМИ — "становится смешно".

Комментируя попадание в "двадцатку" главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, эксперт назвал это "смешным". "Смешно рассматривать Навального в качестве преемника Владимира Путина, не только потому что он — оппозиция, но еще и потому, что он является исчезающей величиной", — говорит политолог, отмечая, что такое автоматическое, множественное применение критерия неуместно.

Далее, размышляет Зудин, кажется странным обсуждение преемников перед предстоящими президентскими выборами, когда у Путина еще есть возможность выдвигаться на второй срок. И хотя решение действующий глава государства еще не принял, но, отмечает собеседник агентства, на этот второй срок Путина существует огромный спрос в общественном мнении. "За счет него Путин, пока не огласивший свое решение, является безальтернативной фигурой на президентских выборах 2018 года", — делает вывод политолог.

Инструмент влияния?

Зудин заметил, что в контексте вышеперечисленного непонятно, как воспринимать доклад Фонда "Петербургская политика". "Нам предлагают тему преемника. Не совсем понятно, как это воспринимать. Это выглядит не вполне уместным. Следует ли это тогда оценивать как некий политтехнологический инструмент, как стремление повлиять на общественное мнение или, может быть, на президента?" — задается вопрос он.

Тем не менее, ответ, считает эксперт, следует дать отрицательный — "доклад не имел в виду попытку влияния". "Но, тем не менее, этот очередной рейтинговый доклад не вполне ловкий и не вполне в уместном контексте", — добавил собеседник агентства.

По мнению Калачева, верификации результаты этого исследования также не подлежат.

Мухин также отмечает, что "политическое содержание этого документа носит характер "вещи в себе" как философской категории". "На реальную политику влияния этот документ иметь не будет, это совершенно точно", — заключил эксперт.

Аргументы самого фонда

Сам президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что претензии к выбору критерия "близости к президенту" справедливы. Понятно, пояснил он, что есть много непубличных фигур, которые так или иначе находятся в окружении президента. Однако, считает он, "выдвижение их на публичные должности без управленческого опыта, без публичного статуса, какой-то аппаратной прописки представить себе сложно".

На претензии о несвоевременности публикации рейтинга Виноградов ответил, что зачем ждать развития ситуации по этой теме, "когда ближайший год пройдет именно в обсуждении этой конструкции, независимо от намерений Путина по собственному статусу".