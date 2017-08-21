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Политика

Анатолий Антонов: опытный дипломат с военным прошлым

17:4621.08.2017
(обновлено: 17:56 21.08.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнатолий Антонов. Архивное фотоАнатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Опытный переговорщик, карьерный дипломат, главный в минобороны за внешнеполитические связи и будущий посол России в США. Кандидатура Анатолия Антонова в середине мая была одобрена профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации и возможно замглавы российского МИД будет направлен в Вашингтон уже нынешним летом.

Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт: Антонов вполне может стать "антикризисным послом" России в США

Эксперты называют выбор Антонова на должность посла важным сигналом Вашингтону о готовности к конструктивному диалогу, в первую очередь по решению неотложных вопросов, главный из которых – совместная борьба с терроризмом в Сирии.

В МИДе – больше 30 лет

Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений, с этого же года – в системе МИД. Доктор политических наук. Владеет английским и бирманским языками.

Анатолий Антонов более 30 лет работал в системе министерства иностранных дел СССР и России на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом.

Заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов в Госдуме РФ. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Биография Анатолия Антонова

С 2004 года — директор департамента по вопросам безопасности и разоружения министерства иностранных дел РФ. Анатолий Антонов – опытнейший переговорщик, он не раз возглавлял российские правительственные делегации, в том числе на переговорах со странами "Группы восьми"; по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); по обзору действия конвенций о "негуманном" оружии, о запрещении химического оружия, о запрещении биологического оружия; по многосторонним механизмам экспортного контроля. На посту руководителя делегации внес большой вклад в выработку нового договора с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Антонов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный ему в июле 2007 года.

О его личной жизни известно чрезвычайно мало, на сайте МИД РФ нет данных о семейном положении, однако отмечается, что у него есть дочь. В декларации о доходах за 2015 год (более поздних данных не приводится) указано, что в собственности Антонова квартира общей площадью 86,2 кв.м.

Уход в Минобороны

По мнению экспертов переход Антонова в 2011 году из МИД в Минобороны на должность замминистра стал знаковым. На этом новом и для себя и для министерства посту он отвечал за наращивание военно-политического и военно-технического сотрудничества России с другими странами, провел множество зарубежных переговоров, участвовал в организации практически всех Московских конференций по безопасности, когда форум стал одним из главных международных военно-политических событий. Антонов проработал в минобороны как при Анатолии Сердюкове, так и при Сергее Шойгу. В 2015 году был внесен в санкционные списки Евросоюза и Канады, позже – Украины…

Анатолий Антонов
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Госдуме прокомментировали назначение Антонова на пост посла России в США

Сам Антонов о своей работе говорил, что он "пытается убедить коллег и партнеров, что наша позиция (РФ) правильная".

"Пытаться объяснить, насколько это получится, что мы хотим, что мы не хотим в военной и военно-технической области. Надо ли нас бояться, надо ли с нами дружить. И вообще, кто мы такие. Видите, как жизнь неожиданно повернула, что я стал военным дипломатом", — отметил он в интервью "Эху Москвы" в 2011 году спустя несколько месяцев после назначения в минобороны. Известны также другие его высказывания, в частности о взаимодействии с североатлантическим альянсом после саммита в Ньюпорте (Уэльс), где было принято решение о создании сил быстрого реагирования "в ответ на политику России в отношении Украины". По словам Антонова, "реагировать на политику НАТО нужно "спокойно", адекватно отвечать на опасности и угрозы, но не предпринимать никаких "вызывающих шагов".

Следующий посол в США

Антонов вернулся в МИД РФ в конце декабря 2016 года, когда президент РФ подписал указ о назначении его заместителем главы внешнеполитического ведомства, курирующим "общие вопросы военно-политической безопасности". Тогда же появилась первая неофициальная информация о том, что Антонов может стать новым послом России в США.

Подобное назначение в нынешних условиях стало бы "хорошим ходом", заявил РИА Новости заведующий кафедрой мировых и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

"(Нынешний посол РФ в США Сергей) Кисляк, при всем уважении к нему, стал в США несколько одиозной фигурой. Это, конечно, несправедливо, даже американские дипломаты утверждают, что нападки на Кисляка не обоснованы, но тем не менее… Что касается Антонова: по всей видимости, назначение его послом было бы целесообразным при нынешнем характере российско-американских отношений. У него не будет той идеологически окрашенной "нагрузки", которая была возложена предшествующей администрацией на Кисляка. Это хороший ход", —сказал Сидоров.

По его словам, если на Сергея Кисляка "пришлась эпоха обострения, то Антонов может стать "новым началом".

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что именно такой человек как Антонов должен занимать пост посла в США, чтобы усилить сотрудничество, в том числе по противодействию террористам в Сирии.

Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Антонов будет достойно представлять интересы России в США, считает эксперт

"Учитывая условия взаимоотношений с США, именно такой человек: военный дипломат, человек, связанный с военной структурой государства, должен быть там (на посту посла), потому что одна из главнейших задач ближайшего времени – это необходимость организовать тесное взаимодействие с американцами для разрешения проблем, в частности, на территории Сирии", — заявил Шаманов журналистам.

Сам Антонов в ходе обсуждения его кандидатуры в профильном комитете Госдумы в середине мая отметил, что Москва и Вашингтон сейчас должны "выправить крен", сложившийся в отношениях в период правления администрации Обамы.

"Никто не говорит о сдаче никаких позиций. Речь идет о том, что надо убедить и наших коллег из США, что равноправные добрососедские взаимоуважительные отношения отвечают интересам народов и России и США",- сказал Антонов.

При голосовании в комитете Госдумы его кандидатура была одобрена единогласно.

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